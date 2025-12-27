CalendarioSecciones

Número de puestos de trabajo vacantes en EE.UU. (United States JOLTS Job Openings)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Oficina de Estadística Laboral (Bureau of Labor Statistics)
Sector:
Laboral
Alta 7.670 M
7.658 M
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
7.381 M
7.670 M
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
El Número de Puestos de Trabajo Vacantes Jolts en EE.UU. es un informe mensual sobre las vacantes de empleo en los sectores comercial, industrial y de oficinas de los EE.UU. El cálculo incluye todas las vacantes que siguen abiertas a partir del último día hábil de un mes.

El indicador se incluye en el informe JOLTS de los EE.UU. (Job Openings and Labor Turnover Survey), basado en una encuesta realizada a empleadores. En el cuestionario, los empleadores caracterizan el empleo en sus empresas, el número de vacantes abiertas, la contratación y el despido. Esta información se procesa e incluye en el informe, de publicación mensual, e incluye datos aparte sobre diferentes regiones e industrias.

La muestra de la encuesta incluye alrededor de 16,000 empresas estadounidenses de los 50 estados y el Distrito de Columbia. Representan a la mayoría de los sectores de la economía estadounidense, como el comercio minorista, la industria, la construcción, la minería, el transporte, las tecnologías de la información, los servicios financieros, la educación, la medicina, etcétera.

Los datos de JOLTS miden del déficit o el exceso de mano de obra a nivel nacional. Antes de la aparición de este informe, no había indicadores de la demanda no satisfecha de mano de obra en los EE.UU.

Los economistas utilizan el informe para analizar el mercado laboral nacional y caracterizar los ciclos comerciales. Por un lado, un aumento en las vacantes define positivamente la economía, pero si el desempleo continua creciendo, nos encontraremos ante una indicación del desequilibrio en el mercado laboral y la ausencia de personal cualificado. La observación a largo plazo de la relación entre las vacantes abiertas y su cobertura se utiliza para ajustar los programas de educación y capacitación a nivel gubernamental.

En general, un aumento en el número de vacantes puede verse como positivo para el dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Número de puestos de trabajo vacantes en EE.UU. (United States JOLTS Job Openings)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
7.670 M
7.378 M
7.658 M
sept 2025
7.658 M
7.615 M
ago 2025
7.227 M
7.326 M
7.181 M
jul 2025
7.181 M
7.412 M
7.357 M
jun 2025
7.437 M
7.441 M
7.712 M
may 2025
7.769 M
7.102 M
7.395 M
abr 2025
7.391 M
7.167 M
7.200 M
mar 2025
7.192 M
7.476 M
7.480 M
feb 2025
7.568 M
7.241 M
7.762 M
ene 2025
7.740 M
7.279 M
7.508 M
dic 2024
7.600 M
7.603 M
8.156 M
nov 2024
8.098 M
7.380 M
7.839 M
oct 2024
7.744 M
7.492 M
7.372 M
sept 2024
7.443 M
7.688 M
7.861 M
ago 2024
8.040 M
7.721 M
7.711 M
jul 2024
7.673 M
7.876 M
7.910 M
jun 2024
8.184 M
7.979 M
8.230 M
may 2024
8.140 M
8.091 M
7.919 M
abr 2024
8.059 M
8.231 M
8.355 M
mar 2024
8.488 M
8.351 M
8.813 M
feb 2024
8.756 M
8.410 M
8.748 M
ene 2024
8.863 M
8.511 M
8.889 M
dic 2023
9.026 M
8.658 M
8.925 M
nov 2023
8.790 M
9.048 M
8.852 M
oct 2023
8.733 M
9.286 M
9.350 M
sept 2023
9.553 M
8.977 M
9.497 M
ago 2023
9.610 M
9.272 M
8.920 M
jul 2023
8.827 M
9.793 M
9.165 M
jun 2023
9.582 M
10.063 M
9.616 M
may 2023
9.824 M
9.954 M
10.320 M
abr 2023
10.103 M
9.283 M
9.745 M
mar 2023
9.590 M
-1.811 M
9.974 M
feb 2023
9.931 M
0.783 M
10.563 M
ene 2023
10.824 M
11.174 M
11.234 M
dic 2022
11.012 M
10.590 M
10.440 M
nov 2022
10.458 M
10.442 M
10.512 M
oct 2022
10.334 M
10.349 M
10.687 M
sept 2022
10.717 M
10.127 M
10.280 M
ago 2022
10.053 M
10.780 M
11.170 M
jul 2022
11.239 M
10.646 M
11.040 M
jun 2022
10.698 M
11.401 M
11.303 M
may 2022
11.254 M
11.768 M
11.681 M
abr 2022
11.400 M
11.768 M
11.855 M
mar 2022
11.549 M
11.587 M
11.344 M
feb 2022
11.266 M
11.258 M
11.283 M
ene 2022
11.263 M
10.673 M
11.448 M
dic 2021
10.925 M
10.470 M
10.775 M
nov 2021
10.562 M
10.553 M
11.091 M
oct 2021
11.033 M
10.155 M
10.602 M
sept 2021
10.438 M
10.765 M
10.629 M
