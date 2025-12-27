El Número de Puestos de Trabajo Vacantes Jolts en EE.UU. es un informe mensual sobre las vacantes de empleo en los sectores comercial, industrial y de oficinas de los EE.UU. El cálculo incluye todas las vacantes que siguen abiertas a partir del último día hábil de un mes.

El indicador se incluye en el informe JOLTS de los EE.UU. (Job Openings and Labor Turnover Survey), basado en una encuesta realizada a empleadores. En el cuestionario, los empleadores caracterizan el empleo en sus empresas, el número de vacantes abiertas, la contratación y el despido. Esta información se procesa e incluye en el informe, de publicación mensual, e incluye datos aparte sobre diferentes regiones e industrias.

La muestra de la encuesta incluye alrededor de 16,000 empresas estadounidenses de los 50 estados y el Distrito de Columbia. Representan a la mayoría de los sectores de la economía estadounidense, como el comercio minorista, la industria, la construcción, la minería, el transporte, las tecnologías de la información, los servicios financieros, la educación, la medicina, etcétera.

Los datos de JOLTS miden del déficit o el exceso de mano de obra a nivel nacional. Antes de la aparición de este informe, no había indicadores de la demanda no satisfecha de mano de obra en los EE.UU.

Los economistas utilizan el informe para analizar el mercado laboral nacional y caracterizar los ciclos comerciales. Por un lado, un aumento en las vacantes define positivamente la economía, pero si el desempleo continua creciendo, nos encontraremos ante una indicación del desequilibrio en el mercado laboral y la ausencia de personal cualificado. La observación a largo plazo de la relación entre las vacantes abiertas y su cobertura se utiliza para ajustar los programas de educación y capacitación a nivel gubernamental.

En general, un aumento en el número de vacantes puede verse como positivo para el dólar estadounidense.

