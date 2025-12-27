Las Ganancias Empresariales de los EE.UU. t/t muestran el cambio en los beneficios obtenidos por las compañías estadounidenses a partir de la producción actual, en el trimestre informado en comparación con el anterior. La valoración de las ganancias corporativas es un componente importante de las cuentas nacionales sobre ingresos y productos que la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. reúne para ofrecer estadísticas sobre la actividad económica de los EE. UU.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ganancias Empresariales de los EE.UU. t/t (United States Corporate Profits q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).