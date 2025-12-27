CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Producción industrial de la Reserva Federal (FRS) m/m (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (Board of Governors of Federal Reserve System)
Sector:
Negocios
Media 0.1% 0.0%
-0.3%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
0.2%
0.1%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

La Producción Industrial de la Fed m/m muestra el cambio en el volumen real de la producción de los EE.UU. en un mes dado en comparación con el mes anterior. El índice se calcula en relación con un periodo base que toma como nivel de referencia un 100% (actualmente, es el año de 2012).

El cálculo del indicador muestra las industrias incluidas en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (NAICS). El NAICS incluye la industria, los servicios públicos, la minería, la energía, los libros y las publicaciones periódicas, etcétera. El índice general está compuesto por 299 series de datos separadas (por códigos NAICS). Los pesos se asignan a todos los subíndices individuales.

El indicador se calcula usando dos tipos de datos fuente: el volumen de producción expresado en unidades físicas y los datos sobre la inclusión de materiales en el proceso de producción. Los datos de producción física se reciben de asociaciones comerciales y agencias gubernamentales. Si estos datos no están disponibles, el volumen de producción se calculará en función de las horas trabajadas por los empleados en las diferentes industrias (la Oficina de Estadísticas Laborales recopila estos datos mensualmente).

La Fed usa este índice para evaluar la inflación y el sector manufacturero del país. El valor del indicador puede ayudar a predecir el periodo actual del PIB.

Una lectura más alta de lo esperado indica un crecimiento en la actividad de producción y podría tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción industrial de la Reserva Federal (FRS) m/m (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
0.1%
0.0%
-0.3%
sept 2025
0.1%
-0.1%
-0.3%
ago 2025
0.1%
0.0%
-0.4%
jul 2025
-0.1%
0.1%
0.4%
jun 2025
0.3%
0.1%
0.0%
may 2025
-0.2%
-0.2%
0.1%
abr 2025
0.0%
0.0%
-0.3%
mar 2025
-0.3%
0.1%
0.8%
feb 2025
0.7%
0.1%
0.3%
ene 2025
0.5%
0.1%
1.0%
dic 2024
0.9%
0.2%
0.2%
nov 2024
-0.1%
-0.7%
-0.4%
oct 2024
-0.3%
-0.2%
-0.5%
sept 2024
-0.3%
0.0%
0.3%
ago 2024
0.8%
0.1%
-0.9%
jul 2024
-0.6%
0.2%
0.3%
jun 2024
0.6%
0.6%
0.9%
may 2024
0.9%
-0.2%
0.0%
abr 2024
0.0%
0.0%
0.1%
mar 2024
0.4%
0.3%
0.4%
feb 2024
0.1%
0.2%
-0.5%
ene 2024
-0.1%
0.0%
dic 2023
0.1%
0.2%
nov 2023
0.2%
-0.1%
-0.9%
oct 2023
-0.6%
-0.1%
0.1%
sept 2023
0.3%
0.0%
0.0%
ago 2023
0.4%
0.1%
0.7%
jul 2023
1.0%
0.0%
-0.8%
jun 2023
-0.5%
0.0%
-0.5%
may 2023
-0.2%
-0.1%
0.5%
abr 2023
0.5%
0.0%
0.0%
mar 2023
0.4%
0.1%
0.2%
feb 2023
0.0%
0.1%
0.3%
ene 2023
0.0%
-0.1%
-1.0%
dic 2022
-0.7%
-0.1%
-0.6%
nov 2022
-0.2%
-0.1%
-0.1%
oct 2022
-0.1%
0.0%
0.1%
sept 2022
0.4%
0.2%
-0.1%
ago 2022
-0.2%
0.1%
0.5%
jul 2022
0.6%
-0.2%
0.0%
jun 2022
-0.2%
-0.2%
0.0%
may 2022
0.2%
0.0%
1.4%
abr 2022
1.1%
0.3%
0.9%
mar 2022
0.9%
0.3%
0.9%
feb 2022
0.5%
-0.2%
1.4%
ene 2022
1.4%
-0.6%
-0.1%
dic 2021
-0.1%
-0.2%
0.7%
nov 2021
0.5%
0.4%
1.7%
oct 2021
1.6%
0.3%
-1.3%
sept 2021
-1.3%
-0.2%
-0.1%
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración