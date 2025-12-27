La Producción Industrial de la Fed m/m muestra el cambio en el volumen real de la producción de los EE.UU. en un mes dado en comparación con el mes anterior. El índice se calcula en relación con un periodo base que toma como nivel de referencia un 100% (actualmente, es el año de 2012).

El cálculo del indicador muestra las industrias incluidas en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (NAICS). El NAICS incluye la industria, los servicios públicos, la minería, la energía, los libros y las publicaciones periódicas, etcétera. El índice general está compuesto por 299 series de datos separadas (por códigos NAICS). Los pesos se asignan a todos los subíndices individuales.

El indicador se calcula usando dos tipos de datos fuente: el volumen de producción expresado en unidades físicas y los datos sobre la inclusión de materiales en el proceso de producción. Los datos de producción física se reciben de asociaciones comerciales y agencias gubernamentales. Si estos datos no están disponibles, el volumen de producción se calculará en función de las horas trabajadas por los empleados en las diferentes industrias (la Oficina de Estadísticas Laborales recopila estos datos mensualmente).

La Fed usa este índice para evaluar la inflación y el sector manufacturero del país. El valor del indicador puede ayudar a predecir el periodo actual del PIB.

Una lectura más alta de lo esperado indica un crecimiento en la actividad de producción y podría tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: