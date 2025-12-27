Calendario económico
Índice de Precios del PCE en EE.UU. t/t (United States Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index q/q)
|Baja
|2.8%
|
2.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios del PCE t/t muestra los cambios en los precios de una cesta fija de bienes de consumo y servicios comprados por los residentes de los EE.UU. en el trimestre reportado en comparación con el trimestre anterior. Este indicador también se conoce como "deflactor PCE". Tiene en cuenta los gastos reales e imputados de los hogares en bienes duraderos y no duraderos.
El índice está referenciado sobre una base de 2009.
El índice PCE se incluye en la medición de la inflación de los EE. UU., ya que su crecimiento viene usalmente acompañado por el incremento del precio de los bienes y servicios.
En comparación con el otro indicador de precios al consumidor de los EE.UU., el CPI, la Reserva Federal de los EE.UU. prefiere usar el PCE para analizar las condiciones económicas. Se debe a que la fórmula de cálculo del PCE permite explicar la influencia de los cambios a corto plazo en el comportamiento del consumidor y el ajuste de la cesta, mientras que los elementos de la cesta de consumo y sus pesosCPI en el cálculo son revisados solo cada dos años. Por lo tanto, el PCE proporciona un indicador de inflación más completo.
El crecimiento del índice puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar estadounidense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios del PCE en EE.UU. t/t (United States Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
