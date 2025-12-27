Calendario económico
Balanza comercial de EE.UU. (United States Trade Balance)
|Media
|$-52.828 B
|$-103.544 B
|
$-59.265 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|$-56.327 B
|
$-52.828 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Balanza Comercial muestra el cambio entre las exportaciones e importaciones nacionales en un periodo determinado. Los economistas utilizan la Balanza Comercial para valorar la estructura de los flujos comerciales entre países.
Un estado que importa más bienes y servicios de los que exporta tiene un déficit comercial. Para los países con economías altamente desarrolladas, como los EE.UU., esto indica que la producción intensiva en lo que respecta a la mano de obra es transladada al exterior, lo que limita la inflación y mantiene un alto nivel de vida. El déficit comercial en estos casos está cubierto por otros métodos de interacción económica, por ejemplo mediante la emisión de instrumentos de deuda.
Cuando las exportaciones superan a las importaciones, se forma un superávit comercial. Se trata de una indicación del alto nivel de producción. También muestra que la nación produce más bienes y servicios de los que puede consumir.
El impacto de las exportaciones estadounidenses en las cotizaciones del dólar es ambiguo: depende del contexto de los ciclos económicos y de otros indicadores, por ejemplo, las dinámicas del PIB. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, los países comienzan a exportar más para crear empleos. Por el contrario, si la economía crece rápidamente, los países desarrollados prefieren incentivar las importaciones para asegurar la competitividad de los precios. Estos desarrollos afectan al dólar en consonancia.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza comercial de EE.UU. (United States Trade Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
