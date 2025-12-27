La Previsión de la inflación a 5 años en EE.UU. de la Universidad de Michigan muestra cómo los consumidores estadounidenses valoran la posibilidad del crecimiento en los precios de los bienes y servicios para los próximos 5 años. El índice se calcula mensualmente a partir de los datos recopilados de una encuesta telefónica realizada a al menos 500 hogares estadounidenses. El cuestionario incluye más de 50 preguntas sobre tres amplias áreas del sentimiento del consumidor: finanzas personales, condiciones comerciales y poder adquisitivo.

Las expectativas inflacionarias se valoran en función de si los encuestados esperan un crecimiento o una disminución de los precios en los próximos 5 años, y de cómo evalúan el porcentaje de dicho cambio. Asimismo, los consumidores intentan valorar el posible cambio en sus ingresos reales (y, por lo tanto, en sus gastos) durante el mismo periodo.

La Previsión de Inflación de la Universidad de Michigan permite evaluar qué dinámica esperan los consumidores y cómo podrían estos gastar el dinero en el futuro. El índice generalmente se correlaciona bien con otros índices que caracterizan la inflación (el IPC, etcétera). El cuestionario abarca la vida cotidiana en el país, con la excepción de Alaska y Hawai. Es por ello que el índice se considera indicador avanzado representativo de la inflación y la actividad del consumidor.

Lecturas más bajas indican que los consumidores no esperan que los precios suban. Y al contrario, el crecimiento del índice sugiere que los hogares están listos para el aumento de precios. El crecimiento del índice de Previsión de Inflación de la Universidad de Michigan normalmente se ve como un factor positivo para el dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores: