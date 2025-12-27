El Índice de Confianza del Consumidor representa el nivel de confianza del consumidor en la estabilidad de la economía del país. El índice se basa en una encuesta mensual realizada a alrededor de 3.000 hogares (la muestra cubre todo el país). El índice permite evaluar el estado financiero, el poder adquisitivo y la confianza del consumidor promedio. El índice es calculado por Conference Board, una organización de investigación sin ánimo de lucro.

El cuestionario incluye 5 preguntas. Dos de ellas están relacionadas con las condiciones económicas actuales: las condiciones comerciales generales y el empleo. Las otras tres muestran las expectativas del consumidor sobre los cambios en las condiciones comerciales, el empleo y los ingresos familiares durante los próximos 6 meses. Los encuestados valoran estos componentes con tres tipos de respuesta: buenos, malos o medios. Puesto que el 60% de la encuesta tiene que ver con las expectativas, el indicador se considera un indicador avanzado del mercado. Se incluye en el cálculo del Índice de Liderazgo Económico.

Un informe fuerte sobre la confianza del consumidor, especialmente cuando la economía se desacelera, puede dar un impulso radical a los mercados de divisas. El crecimiento de la confianza del consumidor sugiere que las personas gastarán más y realizarán grandes compras (por ejemplo, un automóvil o una casa). Esto conducirá a un aumento en la actividad económica y un incremento en el gasto del consumidor. Asimismo, el crecimiento del gasto del consumidor puede conllevar un aumento de la inflación. Por ello, el Índice de Confianza del Consumidor generalmente es monitoreado de cerca por los economistas profesionales.

En cualquier caso, la confianza del consumidor es una estimación muy subjetiva que depende del estado de ánimo actual. Por lo tanto, los resultados deben interpretarse cautelosamente. Muchos economistas valoran la media móvil del índice durante un periodo de 3 a 6 meses. Si muestra un crecimiento o disminución constante, los analistas hablan de una tendencia.

Un crecimiento del índice mayor a lo esperado puede provocar una volatilidad del dólar a corto plazo en dirección ascendente.

Gráfico de los últimos valores: