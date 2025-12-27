CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Confianza del Consumidor en EE.UU. de The Conference Board (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
The Conference Board
Sector:
Consumidor
Alta 89.1 83.4
92.9
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
86.8
89.1
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Confianza del Consumidor representa el nivel de confianza del consumidor en la estabilidad de la economía del país. El índice se basa en una encuesta mensual realizada a alrededor de 3.000 hogares (la muestra cubre todo el país). El índice permite evaluar el estado financiero, el poder adquisitivo y la confianza del consumidor promedio. El índice es calculado por Conference Board, una organización de investigación sin ánimo de lucro.

El cuestionario incluye 5 preguntas. Dos de ellas están relacionadas con las condiciones económicas actuales: las condiciones comerciales generales y el empleo. Las otras tres muestran las expectativas del consumidor sobre los cambios en las condiciones comerciales, el empleo y los ingresos familiares durante los próximos 6 meses. Los encuestados valoran estos componentes con tres tipos de respuesta: buenos, malos o medios. Puesto que el 60% de la encuesta tiene que ver con las expectativas, el indicador se considera un indicador avanzado del mercado. Se incluye en el cálculo del Índice de Liderazgo Económico.

Un informe fuerte sobre la confianza del consumidor, especialmente cuando la economía se desacelera, puede dar un impulso radical a los mercados de divisas. El crecimiento de la confianza del consumidor sugiere que las personas gastarán más y realizarán grandes compras (por ejemplo, un automóvil o una casa). Esto conducirá a un aumento en la actividad económica y un incremento en el gasto del consumidor. Asimismo, el crecimiento del gasto del consumidor puede conllevar un aumento de la inflación. Por ello, el Índice de Confianza del Consumidor generalmente es monitoreado de cerca por los economistas profesionales.

En cualquier caso, la confianza del consumidor es una estimación muy subjetiva que depende del estado de ánimo actual. Por lo tanto, los resultados deben interpretarse cautelosamente. Muchos economistas valoran la media móvil del índice durante un periodo de 3 a 6 meses. Si muestra un crecimiento o disminución constante, los analistas hablan de una tendencia.

Un crecimiento del índice mayor a lo esperado puede provocar una volatilidad del dólar a corto plazo en dirección ascendente.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza del Consumidor en EE.UU. de The Conference Board (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
89.1
83.4
92.9
nov 2025
88.7
88.1
95.5
oct 2025
94.6
93.5
95.6
sept 2025
94.2
100.7
97.8
ago 2025
97.4
105.8
98.7
jul 2025
97.2
98.8
95.2
jun 2025
93.0
88.4
98.4
may 2025
98.0
98.8
85.7
abr 2025
86.0
66.6
133.5
mar 2025
54.6
101.5
52.6
feb 2025
98.3
98.3
136.5
ene 2025
104.1
105.2
9.7
dic 2024
104.7
115.9
140.2
nov 2024
111.7
109.3
109.6
oct 2024
108.7
98.9
99.2
sept 2024
98.7
101.8
105.6
ago 2024
103.3
104.2
101.9
jul 2024
100.3
108.0
97.8
jun 2024
100.4
107.5
101.3
may 2024
102.0
76.3
97.5
abr 2024
97.0
139.7
103.1
mar 2024
104.7
107.2
104.8
feb 2024
106.7
108.0
110.9
ene 2024
114.8
102.4
108.0
dic 2023
110.7
102.3
101.0
nov 2023
102.0
102.7
99.1
oct 2023
102.6
104.5
104.3
sept 2023
103.0
111.5
108.7
ago 2023
106.1
113.4
114.0
jul 2023
117.0
106.0
110.1
jun 2023
109.7
101.7
102.5
may 2023
102.3
102.7
103.7
abr 2023
101.3
103.5
104.0
mar 2023
104.2
104.9
103.4
feb 2023
102.9
107.7
106.0
ene 2023
107.1
104.2
109.0
dic 2022
108.3
101.2
101.4
nov 2022
100.2
105.2
102.2
oct 2022
102.5
105.6
107.8
sept 2022
108.0
99.4
103.6
ago 2022
103.2
97.1
95.3
jul 2022
95.7
102.4
98.4
jun 2022
98.7
106.8
106.4
may 2022
106.4
107.2
108.6
abr 2022
107.3
108.8
107.6
mar 2022
107.2
112.1
105.7
feb 2022
110.5
114.8
111.1
ene 2022
113.8
112.7
115.2
dic 2021
115.8
111.6
111.9
nov 2021
109.5
111.6
111.6
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración