La Previsión de Inversión en Bienes de Capital de la Fed de Philadelphia muestra el cambio estimado en las inversiones de capital en la zona de la Reserva Federal de Philadelphia durante los próximos seis meses. Esta región incluye Pennsylvania, Nueva Jersey y Delaware.
El valor pronosticado se calcula a partir de una encuesta realizada a las empresas industriales líderes en la región. Además de la evaluación general de los gastos de capital en la industria, a los líderes empresariales se les pide que valoren si la situación en sus empresas mejorará o empeorará o se mantendrá sin cambios. En particular, los encuestados responden sobre los nuevos pedidos, los envíos, los pedidos por cumplir, los tiempos de entrega de los proveedores, los inventarios, los precios pagados, los precios recibidos, el número de empleados y las horas promedio trabajadas por semana.
La región bajo la responsabilidad del Banco de la Reserva Federal de Philadelphia es una de las económicamente más activas del país, por eso su previsión de inversión en bienes de capital a menudo es monitoreada por los analistas. El sector manufacturero generalmente muestra una naturaleza cíclica más vívida y muestra los cambios actuales antes que la economía en general. De esta forma, las expectativas de los participantes de este mercado sirven como indicador avanzado de la salud económica de los EE.UU.
El índice se calcula como la diferencia entre el porcentaje de los pronósticos positivos y el porcentaje de los negativos. Si el valor final del índice es positivo, significa que los fabricantes de la región planean invertir capital en la producción. Las lecturas por debajo de cero indican un empeoramiento del sentimiento empresarial en el sector manufacturero de la economía.
En cualquier caso, la Previsión de Inversión en Bienes de Capital de la Fed de Philadelphia rara vez provoca volatilidad en el dólar.
