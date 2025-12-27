CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Gastos de Capital del Banco de la Reserva Federal (FRB) de Philadelphia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Capex Index)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Banco de la Reserva Federal de Filadelfia (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Sector:
Negocios
Baja 30.3 13.3
26.7
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

La Previsión de Inversión en Bienes de Capital de la Fed de Philadelphia muestra el cambio estimado en las inversiones de capital en la zona de la Reserva Federal de Philadelphia durante los próximos seis meses. Esta región incluye Pennsylvania, Nueva Jersey y Delaware.

El valor pronosticado se calcula a partir de una encuesta realizada a las empresas industriales líderes en la región. Además de la evaluación general de los gastos de capital en la industria, a los líderes empresariales se les pide que valoren si la situación en sus empresas mejorará o empeorará o se mantendrá sin cambios. En particular, los encuestados responden sobre los nuevos pedidos, los envíos, los pedidos por cumplir, los tiempos de entrega de los proveedores, los inventarios, los precios pagados, los precios recibidos, el número de empleados y las horas promedio trabajadas por semana.

La región bajo la responsabilidad del Banco de la Reserva Federal de Philadelphia es una de las económicamente más activas del país, por eso su previsión de inversión en bienes de capital a menudo es monitoreada por los analistas. El sector manufacturero generalmente muestra una naturaleza cíclica más vívida y muestra los cambios actuales antes que la economía en general. De esta forma, las expectativas de los participantes de este mercado sirven como indicador avanzado de la salud económica de los EE.UU.

El índice se calcula como la diferencia entre el porcentaje de los pronósticos positivos y el porcentaje de los negativos. Si el valor final del índice es positivo, significa que los fabricantes de la región planean invertir capital en la producción. Las lecturas por debajo de cero indican un empeoramiento del sentimiento empresarial en el sector manufacturero de la economía.

En cualquier caso, la Previsión de Inversión en Bienes de Capital de la Fed de Philadelphia rara vez provoca volatilidad en el dólar.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gastos de Capital del Banco de la Reserva Federal (FRB) de Philadelphia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Capex Index)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
30.3
13.3
26.7
nov 2025
26.7
12.4
25.2
oct 2025
25.2
22.0
12.5
sept 2025
12.5
28.5
38.4
ago 2025
38.4
22.9
17.1
jul 2025
17.1
18.7
14.5
jun 2025
14.5
20.8
27.0
may 2025
27.0
21.1
2.0
abr 2025
2.0
12.9
13.4
mar 2025
13.4
16.0
14.0
feb 2025
14.0
21.2
39.0
ene 2025
39.0
13.2
22.2
dic 2024
18.8
27.3
24.9
nov 2024
24.9
32.9
23.5
oct 2024
23.5
35.2
25.0
sept 2024
25.0
18.2
12.0
ago 2024
12.0
10.5
7.4
jul 2024
7.4
15.4
12.1
jun 2024
12.1
17.7
20.1
may 2024
20.1
9.2
20.0
abr 2024
20.0
9.6
23.6
mar 2024
23.6
3.1
12.7
feb 2024
12.7
-2.7
7.5
ene 2024
7.5
-3.6
-7.5
dic 2023
-7.5
-3.0
-1.3
nov 2023
-1.3
1.4
-4.8
oct 2023
-4.8
1.5
7.5
sept 2023
7.5
2.1
-4.5
ago 2023
-4.5
9.2
8.6
jul 2023
8.6
6.2
9.9
jun 2023
9.9
-1.4
2.5
may 2023
2.5
2.3
-5.4
abr 2023
-5.4
8.3
-3.8
mar 2023
-3.8
13.4
7.5
feb 2023
7.5
11.9
10.5
ene 2023
10.5
11.0
16.2
dic 2022
18.0
7.0
6.4
nov 2022
6.4
7.5
4.4
oct 2022
4.4
8.1
4.6
sept 2022
4.6
9.7
18.0
ago 2022
18.0
5.9
4.4
jul 2022
4.4
14.8
11.7
jun 2022
11.7
19.0
9.6
may 2022
9.6
22.6
19.9
abr 2022
19.9
23.8
24.8
mar 2022
24.8
23.4
21.5
feb 2022
21.5
26.4
26.2
ene 2022
26.2
28.2
20.0
dic 2021
20.0
29.6
31.1
nov 2021
31.1
35.9
32.4
1234
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración