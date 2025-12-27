Los Pedidos de Bienes de Capital no relacionados con la defensa excl. Aeronaves m/m muestra el cambio del valor de los pedidos de bienes de capital recibidos por las empresas estadounidenses en el mes reportado en comparación con el anterior. Los bienes de capital no relacionados con la defensa no incluyen aeronaves y productos fabricados por orden del Departamento de Defensa de EE.UU. (como armas, uniformes militares, etcétera).

Los bienes de capital incluyen los activos materiales de grandes y pequeñas empresas de bienes y servicios. Dichos bienes incluyen, entre otras cosas, automóviles, equipo, maquinaria agrícola, transporte, equipo médico, etcétera. Los bienes de capital incluyen objetos grandes y complejos, así como cables, respiradores, equipos digitales, instrumentos musicales, aparatos relacionados con la industria de la belleza, etcétera.

Por lo tanto, los pedidos de bienes de capital pueden considerarse un indicador avanzado del desarrollo de la industria y el sector de servicios. Los economistas analizan el indicador para evaluar si las empresas están planeando expandir sus actividades (el indicador se ajusta teniendo en cuenta la depreciación, es decir, la pérdida anual del valor de los activos tangibles.

El crecimiento en el número de bienes de capital puede usarse para pronosticar la ampliación de la actividad de la producción y la mejora del clima empresarial en el país. Así, el crecimiento puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar.

