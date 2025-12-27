Calendario económico
Pedidos de bienes de capital en EE.UU. no relacionados con la defensa excl. aeronaves m/m (United States Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m)
|Baja
|0.5%
|-0.2%
|
1.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.0%
|
0.5%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Los Pedidos de Bienes de Capital no relacionados con la defensa excl. Aeronaves m/m muestra el cambio del valor de los pedidos de bienes de capital recibidos por las empresas estadounidenses en el mes reportado en comparación con el anterior. Los bienes de capital no relacionados con la defensa no incluyen aeronaves y productos fabricados por orden del Departamento de Defensa de EE.UU. (como armas, uniformes militares, etcétera).
Los bienes de capital incluyen los activos materiales de grandes y pequeñas empresas de bienes y servicios. Dichos bienes incluyen, entre otras cosas, automóviles, equipo, maquinaria agrícola, transporte, equipo médico, etcétera. Los bienes de capital incluyen objetos grandes y complejos, así como cables, respiradores, equipos digitales, instrumentos musicales, aparatos relacionados con la industria de la belleza, etcétera.
Por lo tanto, los pedidos de bienes de capital pueden considerarse un indicador avanzado del desarrollo de la industria y el sector de servicios. Los economistas analizan el indicador para evaluar si las empresas están planeando expandir sus actividades (el indicador se ajusta teniendo en cuenta la depreciación, es decir, la pérdida anual del valor de los activos tangibles.
El crecimiento en el número de bienes de capital puede usarse para pronosticar la ampliación de la actividad de la producción y la mejora del clima empresarial en el país. Así, el crecimiento puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Pedidos de bienes de capital en EE.UU. no relacionados con la defensa excl. aeronaves m/m (United States Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress