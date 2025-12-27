Calendario económico
Ventas de viviendas pendientes en EE.UU. a/a (United States Pending Home Sales y/y)
|Baja
|-0.4%
|-1.6%
|
-0.9%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-6.0%
|
-0.4%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Indicador de Ventas de Viviendas Pendientes a/a muestra el número de contratos de venta de viviendas firmados en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo incluye los contratos firmados para la venta de viviendas unifamiliares, apartamentos, condominios y cooperativas existentes.
El informe es publicado por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de EE.UU. La versión detallada presenta tanto el número absoluto de unidades vendidas como una evaluación en términos monetarios (precios de venta promedio por regiones geográficas). Los datos se muestran para cuatro regiones: Nordeste, Medio Oeste, Sur y Oeste. El indicador está ajustado estacionalmente.
Puesto que la conclusión de un contrato lleva un promedio de 6 a 8 semanas, las ventas de viviendas pendientes son un indicador avanzado del mercado inmobiliario de los EE.UU., que proporciona una valoración anticipada de dos meses. El indicador permite pronosticar el valor de otro índice importante, el índice de Ventas de Viviendas de Segundo mano.
Los analistas evalúan el índice para una muestra de gran tamaño (que abarca todo el territorio del país) y según la información sobre apartamentos proporcionada aparte de las casas unifamiliares, lo que le da más objetividad a la hora de valorar el mercado de la vivienda que, por ejemplo, a los Inicios de Construcción de Nueva Vivienda. El indicador caracteriza la solidez del mercado de la vivienda y su demanda agregada. También permite dar un pronóstico indirecto a medio plazo de la dinámica de venta de los productos relacionados, como seguros de vivienda o artículos para el hogar.
El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar estadounidense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas de viviendas pendientes en EE.UU. a/a (United States Pending Home Sales y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
