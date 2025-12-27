Calendario económico
Índice del Sentimiento Actual del Consumidor en EE.UU. de la Universidad de Michigan (University of Michigan United States Current Conditions)
|Baja
|50.4
|50.7
|
50.7
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|53.6
|
50.4
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Condiciones Actuales de la Universidad de Michigan muestran cómo los consumidores de los EE.UU evalúan las condiciones económicas actuales en el país. El índice se calcula mensualmente con la ayuda de una encuesta telefónica realizada a un mínimo de 500 hogares estadounidenses. La Universidad de Michigan calcula así cinco índices diferentes, incluido este.
Los encuestados respondes a varias preguntas, entre ellas las siguientes:
- Si las condiciones financieras de sus familias han mejorado o empeorado desde hace un año
- Si es un buen momento para comprar grandes mercancías domésticas o realizar alguna otra compra de importancia
Las respuestas a estas preguntas se calculan de la forma que sigue: el porcentaje de valores negativos se resta del porcentaje de valores positivos, y al valor resultante se le añade 100. Los valores resultantes se suman y se dividen por 2.6424 (el valor para el periodo base), después de lo cual se añade 2 (la constante de corrección para la composición de muestra) a la figura resultante.
El índice de Condiciones Actuales de la Universidad de Michigan permite evaluar las perspectivas a corto plazo para la demanda del consumidor, la inflación y el crecimiento económico. Las lecturas altas indican que los hogares de los EE.UU. gastan dinero, por lo que aumenta la demanda y se incrementa la actividad del consumidor, empujando con ello la inflación y la economía nacional al completo. Por el contrario, una caída en el índice puede convertirse en un indicador principal de desaceleración económica.
El crecimiento del índice tiene un impacto positivo en las cotizaciones del dólar.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice del Sentimiento Actual del Consumidor en EE.UU. de la Universidad de Michigan (University of Michigan United States Current Conditions)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
