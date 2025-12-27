CalendarioSecciones

Índice del Sentimiento Actual del Consumidor en EE.UU. de la Universidad de Michigan (University of Michigan United States Current Conditions)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Universidad de Michigan (University of Michigan)
Sector:
Consumidor
Baja 50.4 50.7
50.7
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
53.6
50.4
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Las Condiciones Actuales de la Universidad de Michigan muestran cómo los consumidores de los EE.UU evalúan las condiciones económicas actuales en el país. El índice se calcula mensualmente con la ayuda de una encuesta telefónica realizada a un mínimo de 500 hogares estadounidenses. La Universidad de Michigan calcula así cinco índices diferentes, incluido este.

Los encuestados respondes a varias preguntas, entre ellas las siguientes:

  • Si las condiciones financieras de sus familias han mejorado o empeorado desde hace un año
  • Si es un buen momento para comprar grandes mercancías domésticas o realizar alguna otra compra de importancia

Las respuestas a estas preguntas se calculan de la forma que sigue: el porcentaje de valores negativos se resta del porcentaje de valores positivos, y al valor resultante se le añade 100. Los valores resultantes se suman y se dividen por 2.6424 (el valor para el periodo base), después de lo cual se añade 2 (la constante de corrección para la composición de muestra) a la figura resultante.

El índice de Condiciones Actuales de la Universidad de Michigan permite evaluar las perspectivas a corto plazo para la demanda del consumidor, la inflación y el crecimiento económico. Las lecturas altas indican que los hogares de los EE.UU. gastan dinero, por lo que aumenta la demanda y se incrementa la actividad del consumidor, empujando con ello la inflación y la economía nacional al completo. Por el contrario, una caída en el índice puede convertirse en un indicador principal de desaceleración económica.

El crecimiento del índice tiene un impacto positivo en las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice del Sentimiento Actual del Consumidor en EE.UU. de la Universidad de Michigan (University of Michigan United States Current Conditions)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
50.4
50.7
50.7
dic 2025 prelim.
50.7
50.6
51.1
nov 2025
51.1
52.3
52.3
nov 2025 prelim.
52.3
61.3
58.6
oct 2025
58.6
61.0
61.0
oct 2025 prelim.
61.0
58.8
60.4
sept 2025
60.4
61.2
61.2
sept 2025 prelim.
61.2
61.3
61.7
ago 2025
61.7
60.9
60.9
ago 2025 prelim.
60.9
67.9
68.0
jul 2025
68.0
66.8
66.8
jul 2025 prelim.
66.8
61.1
64.8
jun 2025
64.8
63.7
63.7
jun 2025 prelim.
63.7
62.2
58.9
may 2025
58.9
57.6
57.6
may 2025 prelim.
57.6
57.4
59.8
abr 2025
59.8
56.5
56.5
abr 2025 prelim.
56.5
62.9
63.8
mar 2025
63.8
63.5
63.5
mar 2025 prelim.
63.5
72.3
65.7
feb 2025
65.7
68.7
68.7
feb 2025 prelim.
68.7
76.4
74.0
ene 2025
74.0
77.9
77.9
ene 2025 prelim.
77.9
77.6
75.1
dic 2024
75.1
77.7
77.7
dic 2024 prelim.
77.7
65.7
63.9
nov 2024
63.9
64.4
64.4
nov 2024 prelim.
64.4
63.0
64.9
oct 2024
64.9
62.7
62.7
oct 2024 prelim.
62.7
64.8
63.3
sept 2024
63.3
62.9
62.9
sept 2024 prelim.
62.9
61.6
61.3
ago 2024
61.3
60.9
60.9
ago 2024 prelim.
60.9
61.9
62.7
jul 2024
62.7
64.1
64.1
jul 2024 prelim.
64.1
69.2
65.9
jun 2024
65.9
62.5
62.5
jun 2024 prelim.
62.5
67.1
69.6
may 2024
69.6
68.8
68.8
may 2024 prelim.
68.8
76.3
79.0
abr 2024
79.0
79.3
79.3
abr 2024 prelim.
79.3
84.0
82.5
mar 2024
82.5
79.4
79.4
mar 2024 prelim.
79.4
75.3
79.4
feb 2024
79.4
81.5
81.5
feb 2024 prelim.
81.5
83.1
81.9
ene 2024
81.9
83.3
83.3
ene 2024 prelim.
83.3
76.2
73.3
dic 2023
73.3
74.0
74.0
dic 2023 prelim.
74.0
67.4
68.3
