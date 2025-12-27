Las Condiciones Actuales de la Universidad de Michigan muestran cómo los consumidores de los EE.UU evalúan las condiciones económicas actuales en el país. El índice se calcula mensualmente con la ayuda de una encuesta telefónica realizada a un mínimo de 500 hogares estadounidenses. La Universidad de Michigan calcula así cinco índices diferentes, incluido este.

Los encuestados respondes a varias preguntas, entre ellas las siguientes:

Si las condiciones financieras de sus familias han mejorado o empeorado desde hace un año

Si es un buen momento para comprar grandes mercancías domésticas o realizar alguna otra compra de importancia

Las respuestas a estas preguntas se calculan de la forma que sigue: el porcentaje de valores negativos se resta del porcentaje de valores positivos, y al valor resultante se le añade 100. Los valores resultantes se suman y se dividen por 2.6424 (el valor para el periodo base), después de lo cual se añade 2 (la constante de corrección para la composición de muestra) a la figura resultante.

El índice de Condiciones Actuales de la Universidad de Michigan permite evaluar las perspectivas a corto plazo para la demanda del consumidor, la inflación y el crecimiento económico. Las lecturas altas indican que los hogares de los EE.UU. gastan dinero, por lo que aumenta la demanda y se incrementa la actividad del consumidor, empujando con ello la inflación y la economía nacional al completo. Por el contrario, una caída en el índice puede convertirse en un indicador principal de desaceleración económica.

El crecimiento del índice tiene un impacto positivo en las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: