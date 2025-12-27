El Índice de Actividad Manufacturera de la Fed de Kansas City muestra los resultados de una encuesta realizada a alrededor de 300 compañías manufactureras que operan en la décima circunscripción de la Fed y permite valorar el estado del sector manufacturero. Un valor por encima de lo esperado indica un fuerte desarrollo económico y se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción Manufacturera del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Kansas City (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).