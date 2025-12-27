Calendario económico
Producción Manufacturera del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Kansas City (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)
|Baja
|N/D
|
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Actividad Manufacturera de la Fed de Kansas City muestra los resultados de una encuesta realizada a alrededor de 300 compañías manufactureras que operan en la décima circunscripción de la Fed y permite valorar el estado del sector manufacturero. Un valor por encima de lo esperado indica un fuerte desarrollo económico y se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción Manufacturera del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Kansas City (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress