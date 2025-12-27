El Índice de Precios de la Fed de Philadelphia muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios pagados por las principales compañías manufactureras en el distrito de Philadelphia. La región incluye Pennsylvania, Nueva Jersey y Delaware, es decir, estados con alta actividad económica. Por lo tanto, este índice a menudo se correlaciona con el nacional.

El Índice de Precios se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a las mayores compañías manufactureras de la región. Los líderes empresariales son encuestados para que evalúen si la situación en sus empresas ha mejorado, empeorado o permanecido inalterada. Además de los precios pagados por los materiales, bienes y servicios en el proceso de producción, la encuesta también incluye valoraciones de los pedidos nuevos y los pedidos por cumplir, el envío, los tiempos de entrega, los inventarios, los precios recibidos, el número de empleados y las horas promedio trabajadas por semana. Asimismo, los encuestados valoran el nivel general de la actividad comercial en su sector. Se esperan respuestas en dos intervalos temporales: la evaluación del último mes y un pronóstico para los próximos seis meses.

El índice se calcula como la diferencia entre el porcentaje de las estimaciones positivas y el porcentaje de las negativas. Si el valor final del índice es positivo, esto indicará que los precios pagados por los fabricantes han aumentado de media en toda la región. Lecturas por debajo de cero indican un descenso en los precios pagados.

La región bajo la responsabilidad del Banco de la Reserva Federal de Philadelphia es una de las económicamente más activas del país, por lo que sus índices son frecuentemnte monitoreados por los analistas y se consideran indicadores avanzados indirectos del estado de la economía de los EE.UU. El aumento en los precios pagados puede ser un indicador avanzado de la inflación en la región, ya que conlleva un aumento a corto plazo en los precios de los productos finales.

La dinámica de los precios del Índice de Precios de la Fed de Philadelphia puede causar una volatilidad insignificante de las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: