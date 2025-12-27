Índice de Empleo de la Fed de Philadelphia muestra las condiciones del mercado laboral en el sector industrial en la zona de la Reserva Federal de Philadelphia. La región incluye Pennsylvania, Nueva Jersey y Delaware, es decir, estados con alta actividad económica. Las condiciones comerciales de esta zona se pueden extrapolar a todo el país.

El cálculo del índice se basa en una encuesta mensual realizada a grandes compañías de la región. Los representantes de la gerencia de la compañía que evalúan las condiciones actuales del negocio en el sector manufacturero. La encuesta contiene preguntas sobre el número de empleados en la compañía pertenecientes al índice de empleo. A los participantes de la encuesta se les pide que estimen de forma relativa si las cifras han aumentado, disminuido o permanecido sin cambios. Se esperan respuestas en dos intervalos temporales: la evaluación del último mes y un pronóstico para los próximos seis meses.

Lecturas positivas del índice indican que el empleo ha aumentado de media en la región. Los valores por debajo de cero indican un debilitamiento del empleo en el sector manufacturero de la economía.

Los analistas prestan a menudo atención a este componente del índice, puesto que el mercado laboral es uno de los principales factores implicados en la inflación en los EE.UU. El crecimiento del empleo sugiere un aumento en el consumo, que es un factor favorable para el desarrollo de la economía. El sector manufacturero en la región es el más representativo en cuanto a empleo, por eso el empleo en este sector es un indicador representativo de la situación general. La dinámica del Índice de Empleo de la Fed de Philadelphia puede causar una volatilidad insignificante de las cotizaciones del dólar.

