Índice de Empleo del Banco de la Reserva Federal (FRB) de Philadelphia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Banco de la Reserva Federal de Filadelfia (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Sector:
Negocios
Media 12.9 -0.3
6.0
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
Índice de Empleo de la Fed de Philadelphia muestra las condiciones del mercado laboral en el sector industrial en la zona de la Reserva Federal de Philadelphia. La región incluye Pennsylvania, Nueva Jersey y Delaware, es decir, estados con alta actividad económica. Las condiciones comerciales de esta zona se pueden extrapolar a todo el país.

El cálculo del índice se basa en una encuesta mensual realizada a grandes compañías de la región. Los representantes de la gerencia de la compañía que evalúan las condiciones actuales del negocio en el sector manufacturero. La encuesta contiene preguntas sobre el número de empleados en la compañía pertenecientes al índice de empleo. A los participantes de la encuesta se les pide que estimen de forma relativa si las cifras han aumentado, disminuido o permanecido sin cambios. Se esperan respuestas en dos intervalos temporales: la evaluación del último mes y un pronóstico para los próximos seis meses.

Lecturas positivas del índice indican que el empleo ha aumentado de media en la región. Los valores por debajo de cero indican un debilitamiento del empleo en el sector manufacturero de la economía.

Los analistas prestan a menudo atención a este componente del índice, puesto que el mercado laboral es uno de los principales factores implicados en la inflación en los EE.UU. El crecimiento del empleo sugiere un aumento en el consumo, que es un factor favorable para el desarrollo de la economía. El sector manufacturero en la región es el más representativo en cuanto a empleo, por eso el empleo en este sector es un indicador representativo de la situación general. La dinámica del Índice de Empleo de la Fed de Philadelphia puede causar una volatilidad insignificante de las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Empleo del Banco de la Reserva Federal (FRB) de Philadelphia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
12.9
-0.3
6.0
nov 2025
6.0
6.1
4.6
oct 2025
4.6
8.3
5.6
sept 2025
5.6
7.6
5.9
ago 2025
5.9
0.8
10.3
jul 2025
10.3
-4.1
-9.8
jun 2025
-9.8
10.5
16.5
may 2025
16.5
7.7
0.2
abr 2025
0.2
9.7
19.7
mar 2025
19.7
16.0
5.3
feb 2025
5.3
5.9
11.9
ene 2025
11.9
15.7
4.8
dic 2024
6.6
-3.2
8.6
nov 2024
8.6
17.9
-2.2
oct 2024
-2.2
-1.7
10.7
sept 2024
10.7
7.3
-5.7
ago 2024
-5.7
8.6
15.2
jul 2024
15.2
-7.6
-2.5
jun 2024
-2.5
-6.7
-7.9
may 2024
-7.9
-14.3
-10.7
abr 2024
-10.7
-7.2
-9.6
mar 2024
-9.6
-10.8
-10.3
feb 2024
-10.3
0.7
-1.8
ene 2024
-1.8
0.9
-2.5
dic 2023
-1.7
0.8
0.8
nov 2023
0.8
-0.9
4.0
oct 2023
4.0
-5.9
-5.7
sept 2023
-5.7
-3.5
-6.0
ago 2023
-6.0
-0.7
-1.0
jul 2023
-1.0
-4.5
-0.4
jun 2023
-0.4
-4.4
-8.6
may 2023
-8.6
-5.2
-0.2
abr 2023
-0.2
-2.6
-10.3
mar 2023
-10.3
8.0
5.1
feb 2023
5.1
4.6
10.9
ene 2023
10.9
2.6
-0.9
dic 2022
-1.8
17.8
7.1
nov 2022
7.1
20.7
28.5
oct 2022
28.5
18.1
12.0
sept 2022
12.0
22.0
24.1
ago 2022
24.1
23.9
19.4
jul 2022
19.4
27.3
28.1
jun 2022
28.1
33.9
25.5
may 2022
25.5
41.9
41.4
abr 2022
41.4
37.1
38.9
mar 2022
38.9
30.1
32.3
feb 2022
32.3
30.5
26.1
ene 2022
26.1
31.6
33.9
dic 2021
33.9
29.6
27.2
nov 2021
27.2
29.4
30.7
