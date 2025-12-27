El Índice de Precios del PCE m/m muestra el cambio en los precios de una cesta fija de bienes de consumo y servicios comprados por los residentes de los EE.UU. en el mes reportado en comparación con el mes anterior. Este indicador también se conoce como "deflactor PCE". Tiene en cuenta los gastos reales e imputados de los hogares en bienes duraderos y no duraderos.

El índice está referenciado sobre una base de 2009.

El índice PCE se incluye en la medición de la inflación de los EE. UU., ya que su crecimiento viene usalmente acompañado por el incremento del precio de los bienes y servicios.

En comparación con el otro indicador de precios al consumidor de los EE.UU., el CPI, la Reserva Federal de los EE.UU. prefiere usar el PCE para analizar las condiciones económicas. Se debe a que la fórmula de cálculo del PCE permite explicar la influencia de los cambios a corto plazo en el comportamiento del consumidor y el ajuste de la cesta, mientras que los elementos de la cesta de consumo y sus pesosCPI en el cálculo son revisados solo cada dos años. Por lo tanto, el PCE proporciona un indicador de inflación más completo.

El crecimiento del índice puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores: