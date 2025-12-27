Este índice se calcula usando como base el producto interior bruto (PIB). El cambio en las existencias privadas se deduce del valor del PIB. Por el contrario, el valor constituye la suma del gasto privado de consumo final, la formación privada bruta de capital fijo, el gasto público de consumo final y la formación privada bruta de capital, y las exportaciones netas de bienes y servicios. ¿Cuál es la ventaja que tiene este valor sobre el PIB? Es posible que al comienzo de una crisis la producción se mantenga en un nivel alto, lo que no cambiará el PIB por el momento. No obstante, se vende menos y esto termina en stock, lo que aumenta este valor. Esto a su vez significa que, en tal situación, las ventas finales de productos nacionales ya están disminuyendo, a pesar de que el PIB sea igualmente alto. Por consiguiente, este valor reacciona más rápidamente a los cambios que el PIB.

El propio PIB es uno de los indicadores más importantes de cualquier economía nacional. Permite no solo una comparación entre países, sino también una comparación con el año anterior (a/a) o el trimestre anterior (t/t), y por lo tanto muestra el estado actual y el desarrollo de un país o economía. Para los respectivos bancos nacionales, estos son puntos de referencia esenciales para las próximas decisiones sobre las tasas de interés y otras medidas apropiadas de política monetaria.

El PIB mide el valor de todos los bienes y servicios a precio de mercado producidos en el país (principio nacional) durante un periodo determinado. Tanto el producto nacional bruto (PNB), que registra el uso de los ingresos, como el ingreso nacional, que representa la distribución de los ingresos, se incluyen en las cuentas nacionales. No obstante, se suele criticar que los factores que no pueden registrarse en términos monetarios (felicidad, educación, salud...) no son tenidos en cuenta y las innovaciones técnicas que ahorran costes (disminución del PIB) pero conducen a un desarrollo económico positivo (palabra clave, digitalización) podrían dar lugar a pronósticos falsos (p. ej., una economía próspera a pesar de la caída del PIB).

Las tasas de cambio en comparación con el trimestre anterior son, por supuesto, más volátiles, pero dan una buena impresión de la dinámica actual de la economía. Por el contrario, las tasas de cambio en comparación con el año anterior son más estables y más convenientes para valorar la trayectoria del crecimiento de la economía a medio plazo. Las ventas finales de productos nacionales t/t muestran el cambio porcentual en los precios en el mes reportado, en comparación con el mes anterior.

Un aumento en este valor o un valor superior a lo esperado podría influir positivamente en el USD y viceversa.

