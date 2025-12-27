Calendario económico
Índice de Precios de la Vivienda en EE.UU. m/m (United States House Price Index (HPI) m/m)
|Baja
|0.0%
|0.4%
|
0.4%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.2%
|
0.0%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios Inmobiliarios (HPI) m/m muestra los cambios en los precios de la vivienda de los EE.UU. en el mes dado en comparción con el mes aneterior. El indicador es un índice ponderado de ventas reiteradas de viviendas unifamiliares. Mide los cambios en el precio promedio de las ventas repetidas o la refinanciación de las mismas propiedades. El cálculo incluye los datos sobre acuerdos hipotecarios que involucran viviendas secundarias, aportados por Fannie Mae y Freddie Mac (las agencias hipotecarias más grandes del país). El cálculo no tiene en cuenta las hipotecas sobre propiedades financiadas por préstamos asegurados por el gobierno, así como las transacciones hipotecarias en condominios, cooperativas y edificios de apartamentos. El índice no se ajusta según la inflación.
Para mayor comodidad, los 50 estados están divididos en nueve divisiones censales: Pacífico, Estados de Montaña, Centro Noreste, Centro Sureste, Centro Noroeste, Centro Suroeste, Nueva Inglaterra, Atlántico Medio y Atlántico Sur. Además del cambio de índice nacional, se publican datos separados para estas nueve divisiones. Por lo tanto, HPI es un indicador puntual y preciso de las tendencias de los precios en el mercado de la vivienda en las diferentes regiones geográficas del país, con la cobertura informativa más amplia. Por eso el HPI difiere de otros indicadores del mercado de la vivienda.
Los economistas usan el indicador para evaluar la actividad del mercado inmobiliario. También sirve como herramienta de análisis a la hora de medir los cambios en las tasas hipotecarias, evaluar la disponibilidad de la vivienda en diferentes regiones y valorar la inflación general en el país.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
