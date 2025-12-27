Calendario económico
Índice de Actividad Manufacturera del Banco de la Reserva Federal (FRB) de Philadelphia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)
|Alta
|-10.2
|3.6
|
-1.7
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Condiciones Empresariales de la Fed de Philadelphia muestra las condiciones comerciales actuales en el sector manufacturero en la zona de la Reserva Federal de Philadelphia. Esta región incluye Pennsylvania, Nueva Jersey y Delaware.
El índice se calcula utilizando como base una encuesta realizada a las empresas industriales líderes en la región. Además de la evaluación general de las condiciones comerciales en la industria, se les pide a los líderes empresariales que valoren si su situación ha mejorado, empeorado o no ha cambiado. En particular, los encuestados responden sobre los nuevos pedidos, los envíos, los pedidos por cumplir, los tiempos de entrega de los proveedores, los inventarios, los precios pagados, los precios recibidos, el número de empleados y las horas promedio trabajadas por semana.
La región bajo la responsabilidad del Banco de la Reserva Federal de Philadelphia es una de las económicamente más activas del país, por eso su índice de condiciones comerciales a menudo es monitoreado por los analistas. El sector manufacturero generalmente muestra una naturaleza cíclica más vívida y muestra los cambios actuales antes que la economía en general. Por lo tanto, el estado del sector manufacturero sirve como indicador avanzado para conocer la salud de la economía de los EE.UU.
El índice se calcula como la diferencia entre el porcentaje de las estimaciones positivas y el porcentaje de las negativas. Si el valor final del índice es positivo, esto significa que la valoración de las condiciones del negocio ha mejorado de media en toda la región. Las lecturas por debajo de cero indican un empeoramiento del sentimiento empresarial en el sector manufacturero de la economía.
La dinámica del Índice de Condiciones Empresariales de la Fed de Philadelphia puede causar una volatilidad insignificante de las cotizaciones del dólar.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Actividad Manufacturera del Banco de la Reserva Federal (FRB) de Philadelphia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
