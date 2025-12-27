CalendarioSecciones

Índice de Actividad Manufacturera del Banco de la Reserva Federal (FRB) de Philadelphia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)

Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Banco de la Reserva Federal de Filadelfia (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Negocios
Alta -10.2 3.6
-1.7
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Condiciones Empresariales de la Fed de Philadelphia muestra las condiciones comerciales actuales en el sector manufacturero en la zona de la Reserva Federal de Philadelphia. Esta región incluye Pennsylvania, Nueva Jersey y Delaware.

El índice se calcula utilizando como base una encuesta realizada a las empresas industriales líderes en la región. Además de la evaluación general de las condiciones comerciales en la industria, se les pide a los líderes empresariales que valoren si su situación ha mejorado, empeorado o no ha cambiado. En particular, los encuestados responden sobre los nuevos pedidos, los envíos, los pedidos por cumplir, los tiempos de entrega de los proveedores, los inventarios, los precios pagados, los precios recibidos, el número de empleados y las horas promedio trabajadas por semana.

La región bajo la responsabilidad del Banco de la Reserva Federal de Philadelphia es una de las económicamente más activas del país, por eso su índice de condiciones comerciales a menudo es monitoreado por los analistas. El sector manufacturero generalmente muestra una naturaleza cíclica más vívida y muestra los cambios actuales antes que la economía en general. Por lo tanto, el estado del sector manufacturero sirve como indicador avanzado para conocer la salud de la economía de los EE.UU.

El índice se calcula como la diferencia entre el porcentaje de las estimaciones positivas y el porcentaje de las negativas. Si el valor final del índice es positivo, esto significa que la valoración de las condiciones del negocio ha mejorado de media en toda la región. Las lecturas por debajo de cero indican un empeoramiento del sentimiento empresarial en el sector manufacturero de la economía.

La dinámica del Índice de Condiciones Empresariales de la Fed de Philadelphia puede causar una volatilidad insignificante de las cotizaciones del dólar.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
-10.2
3.6
-1.7
nov 2025
-1.7
3.9
-12.8
oct 2025
-12.8
4.8
23.2
sept 2025
23.2
3.7
-0.3
ago 2025
-0.3
3.7
15.9
jul 2025
15.9
3.4
-4.0
jun 2025
-4.0
5.1
-4.0
may 2025
-4.0
6.9
-26.4
abr 2025
-26.4
7.2
12.5
mar 2025
12.5
34.6
18.1
feb 2025
18.1
28.1
44.3
ene 2025
44.3
1.0
-10.9
dic 2024
-16.4
6.4
-5.5
nov 2024
-5.5
7.1
10.3
oct 2024
10.3
6.7
1.7
sept 2024
1.7
6.9
-7.0
ago 2024
-7.0
4.6
13.9
jul 2024
13.9
-6.7
1.3
jun 2024
1.3
9.8
4.5
may 2024
4.5
1.3
15.5
abr 2024
15.5
-0.7
3.2
mar 2024
3.2
2.0
5.2
feb 2024
5.2
-10.3
-10.6
ene 2024
-10.6
-14.5
-12.8
dic 2023
-10.5
-2.1
-5.9
nov 2023
-5.9
-4.8
-9.0
oct 2023
-9.0
-6.7
-13.5
sept 2023
-13.5
-11.8
12.0
ago 2023
12.0
-16.7
-13.5
jul 2023
-13.5
-18.3
-13.7
jun 2023
-13.7
-19.4
-10.4
may 2023
-10.4
-18.0
-31.3
abr 2023
-31.3
-15.4
-23.2
mar 2023
-23.2
-14.0
-24.3
feb 2023
-24.3
-12.9
-8.9
ene 2023
-8.9
-13.1
-13.7
dic 2022
-13.8
-11.3
-19.4
nov 2022
-19.4
-7.6
-8.7
oct 2022
-8.7
-4.0
-9.9
sept 2022
-9.9
1.0
6.2
ago 2022
6.2
11.8
-12.3
jul 2022
-12.3
16.1
-3.3
jun 2022
-3.3
19.2
2.6
may 2022
2.6
22.2
17.6
abr 2022
17.6
23.1
27.4
mar 2022
27.4
23.6
16.0
feb 2022
16.0
24.4
23.2
ene 2022
23.2
25.2
15.4
dic 2021
15.4
27.0
39.0
nov 2021
39.0
27.8
23.8
