Calendario económico
Ventas de viviendas nuevas en EE.UU. (United States New Home Sales)
|Alta
|N/D
|0.694 M
|
0.800 M
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Ventas de viviendas nuevas reflejan el valor en dólares de las ventas en los Estados Unidos en el mes determinado. El valor mide las nuevas ventas de casas unifamiliares. Los edificios de apartamentos están excluidos del cálculo. Tampoco se incluyen en el cálculo las casas construidas por los propietarios de las tierras y las casas construidas para el arrendamiento.
Los datos proporcionados por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de los EE.UU. se utilizan para el cálculo de los indicadores.
La Oficina del Censo determina la nueva venta de una vivienda como la aceptación de un depósito o la firma de un contrato, mientras que la casa puede encontrarse en cualquier etapa de construcción, en algunos casos incluso anterior a la emisión del permiso de construcción. El periodo comprendido entre la conclusión del contrato y el final de la transacción puede durar una media de 60 días. Con mucha frecuencia, una transacción de este tipo va acompañada de un préstamo hipotecario.
Las Ventas de Viviendas Nuevas se consideran un indicador avanzado comparado con las ventas de casas existentes.
Los economistas usan el indicador para evaluar el estado del mercado inmobiliario. El crecimiento en las ventas de vivienda nueva se indica la expansión del mercado inmobiliario y el crecimiento de la actividad económica nacional. Los propietarios de las organizaciones usan el indicador para predecir los volúmenes de los préstamos hipotecarios a corto plazo.
El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas de viviendas nuevas en EE.UU. (United States New Home Sales)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
