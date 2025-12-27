Calendario económico
Inicios de construcción de nueva vivienda en EE.UU. m/m (United States Housing Starts m/m)
Los Inicios de construcción de Nueva Vivienda m/m muestran los cambios en el número de nuevos proyectos de construcciones residenciales iniciadas en el mes reportado, en comparación con el mes anterior.
Los datos para el indicador se obtienen a partir de una encuesta realizada a los constructores y las autoridades reguladoras. El tamaño de la muestra cubre aproximadamente el 95% de todos los proyectos de construcción residencial en el país. Los datos se ajustan según las variaciones climáticas y de temporada. El indicador se publica en la segunda mitad de cada mes, como parte del informe general de construcción nacional. El informe también incluye los permisos de construcción y los proyectos completados.
El volumen de inicios de nueva vivienda raramente se interpreta en términos absolutos: la construcción depende en gran medida de las condiciones climáticas, la ubicación geográfica de la región y la época del año. Es por eso que los analistas normalmente miden el cambio de indicador durante varios meses. Durante la interpretación del indicador, los economistas prestan atención a los siguientes puntos de referencia.
- Un aumento en la demanda de nuevas viviendas apunta al crecimiento del bienestar de la población.
- El aumento en la construcción de viviendas provoca el incremento del empleo en la industria de la construcción.
- Un aumento en la demanda de nuevas viviendas suele generar una mayor demanda de otros productos necesarios para los compradores de viviendas nuevas, como muebles nuevos, electrodomésticos, etcétera. Este hecho puede estimular la actividad del consumidor y afectar a los índices de precios.
- El aumento del indicador puede conducir al incremento de la actividad del mercado inmobiliario.
Teniendo en cuenta lo mencionado en el punto anterior, lecturas más altas de los inicios de viviendas pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del dólar estadounidense.
