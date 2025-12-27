Calendario económico
Balance del presupuesto federal de EE.UU. (United States Federal Budget Balance)
|Media
|N/D
|
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Balance del Presupuesto Federal de los EE.UU. muestra la actividad financiera del gobierno federal durante un mes determinado. Muestra el balance entre todos los ingresos y los gastos del presupuesto estatal. El informe se basa en los datos de las agencias gubernamentales y los bancos de la Reserva Federal.
El Tesoro de EE. UU. publica mensualmente información detallada sobre el Balance del Presupuesto Federal. Dicha información muestra los cambios de tendencia en el gasto presupuestario y la dirección de la política fiscal.
El balance presupuestario federal positivo se denomina superávit presupuestario. El superávit se forma cuando los ingresos fiscales superan al gasto del gobierno. El presupuesto ha mostrado superávit solo cuatro veces desde 1970.
La situación en la que el gobierno gasta más de lo que recibe se denomina déficit presupuestario. El déficit presupuestario conduce al aumento de la deuda pública de los Estados Unidos o a la reestructuración de la misma. Como medida para reducir el déficit presupuestario, el gobierno puede proponer cambios en el código tributario (como evitar lagunas, reducir los beneficios y las deducciones fiscales) o un aumento directo de impuestos para ciertos grupos. Otra forma de reducir el déficit es recortar los gastos presupuestarios.
Cuando el déficit aumenta, el Tesoro vende más bonos para poder financiar las operaciones del gobierno. Por ello, los datos del presupuesto federal tienen más impacto en los bonos del Tesoro de los EE.UU que en el dólar estadounidense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balance del presupuesto federal de EE.UU. (United States Federal Budget Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress