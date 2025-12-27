El Balance del Presupuesto Federal de los EE.UU. muestra la actividad financiera del gobierno federal durante un mes determinado. Muestra el balance entre todos los ingresos y los gastos del presupuesto estatal. El informe se basa en los datos de las agencias gubernamentales y los bancos de la Reserva Federal.

El Tesoro de EE. UU. publica mensualmente información detallada sobre el Balance del Presupuesto Federal. Dicha información muestra los cambios de tendencia en el gasto presupuestario y la dirección de la política fiscal.

El balance presupuestario federal positivo se denomina superávit presupuestario. El superávit se forma cuando los ingresos fiscales superan al gasto del gobierno. El presupuesto ha mostrado superávit solo cuatro veces desde 1970.

La situación en la que el gobierno gasta más de lo que recibe se denomina déficit presupuestario. El déficit presupuestario conduce al aumento de la deuda pública de los Estados Unidos o a la reestructuración de la misma. Como medida para reducir el déficit presupuestario, el gobierno puede proponer cambios en el código tributario (como evitar lagunas, reducir los beneficios y las deducciones fiscales) o un aumento directo de impuestos para ciertos grupos. Otra forma de reducir el déficit es recortar los gastos presupuestarios.

Cuando el déficit aumenta, el Tesoro vende más bonos para poder financiar las operaciones del gobierno. Por ello, los datos del presupuesto federal tienen más impacto en los bonos del Tesoro de los EE.UU que en el dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores: