El Balance del Presupuesto Federal de los EE.UU. muestra la actividad financiera del gobierno federal durante un mes determinado. Muestra el balance entre todos los ingresos y los gastos del presupuesto estatal. El informe se basa en los datos de las agencias gubernamentales y los bancos de la Reserva Federal.

El Tesoro de EE. UU. publica mensualmente información detallada sobre el Balance del Presupuesto Federal. Dicha información muestra los cambios de tendencia en el gasto presupuestario y la dirección de la política fiscal.

El balance presupuestario federal positivo se denomina superávit presupuestario. El superávit se forma cuando los ingresos fiscales superan al gasto del gobierno. El presupuesto ha mostrado superávit solo cuatro veces desde 1970.

La situación en la que el gobierno gasta más de lo que recibe se denomina déficit presupuestario. El déficit presupuestario conduce al aumento de la deuda pública de los Estados Unidos o a la reestructuración de la misma. Como medida para reducir el déficit presupuestario, el gobierno puede proponer cambios en el código tributario (como evitar lagunas, reducir los beneficios y las deducciones fiscales) o un aumento directo de impuestos para ciertos grupos. Otra forma de reducir el déficit es recortar los gastos presupuestarios.

Cuando el déficit aumenta, el Tesoro vende más bonos para poder financiar las operaciones del gobierno. Por ello, los datos del presupuesto federal tienen más impacto en los bonos del Tesoro de los EE.UU que en el dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balance del presupuesto federal de EE.UU. (United States Federal Budget Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
oct 2025
N/D
$​198.0 B
sept 2025
$​198.0 B
$​57.6 B
$​-344.8 B
ago 2025
$​-344.8 B
$​-283.5 B
$​-291.1 B
jul 2025
$​-291.1 B
$​-211.4 B
$​27.0 B
jun 2025
$​27.0 B
$​-137.2 B
$​-315.7 B
may 2025
$​-316.0 B
$​122.4 B
$​258.4 B
abr 2025
$​258.4 B
$​-215.9 B
$​-160.5 B
mar 2025
$​-160.5 B
$​-9.9 B
$​-307.0 B
feb 2025
$​-307.0 B
$​-393.8 B
$​-128.6 B
ene 2025
$​-128.6 B
$​-26.5 B
$​-86.7 B
dic 2024
$​-86.7 B
$​-4.6 B
$​-366.8 B
nov 2024
$​-366.8 B
$​-507.9 B
$​-257.5 B
oct 2024
$​-257.5 B
$​-60.7 B
$​64.7 B
sept 2024
$​64.3 B
$​-138.3 B
$​-380.1 B
ago 2024
$​-380.1 B
$​-128.8 B
$​-243.7 B
jul 2024
$​-243.7 B
$​29.0 B
$​-71.0 B
jun 2024
$​-66.0 B
$​-327.9 B
$​-347.1 B
may 2024
$​-347.1 B
$​160.0 B
$​209.5 B
abr 2024
$​209.5 B
$​-62.9 B
$​-236.6 B
mar 2024
$​-236.5 B
$​-436.3 B
$​-296.3 B
feb 2024
$​-296.3 B
$​-298.4 B
$​-21.9 B
ene 2024
$​-21.9 B
$​15.3 B
$​-129.4 B
dic 2023
$​-129.4 B
$​-86.7 B
$​-314.0 B
nov 2023
$​-314.0 B
$​-157.0 B
$​-66.6 B
oct 2023
$​-66.6 B
$​-162.7 B
$​-170.7 B
sept 2023
$​-171.0 B
$​-168.5 B
$​89.3 B
ago 2023
$​89.3 B
$​-195.2 B
$​-220.8 B
jul 2023
$​-220.8 B
$​-58.0 B
$​-227.8 B
jun 2023
$​-227.8 B
$​-192.5 B
$​-240.3 B
may 2023
$​-240.3 B
$​-155.6 B
$​176.2 B
abr 2023
$​176.2 B
$​-153.1 B
$​-378.1 B
mar 2023
$​-378.1 B
$​-126.9 B
$​-262.4 B
feb 2023
$​-262.4 B
$​-120.1 B
$​-38.8 B
ene 2023
$​-38.8 B
$​-117.9 B
$​-85.0 B
dic 2022
$​-85.0 B
$​-107.0 B
$​-248.5 B
nov 2022
$​-248.5 B
$​-107.7 B
$​-87.9 B
oct 2022
$​-87.8 B
$​-84.0 B
$​-429.7 B
sept 2022
$​-429.7 B
$​189.4 B
$​-219.6 B
ago 2022
$​-219.6 B
$​158.0 B
$​-211.1 B
jul 2022
$​-211.1 B
$​95.9 B
$​-88.8 B
jun 2022
$​-88.8 B
$​-194.2 B
$​-66.2 B
may 2022
$​-66.2 B
$​-200.2 B
$​308.2 B
abr 2022
$​308.2 B
$​-200.2 B
$​-192.6 B
mar 2022
$​-192.7 B
$​-222.5 B
$​-216.6 B
feb 2022
$​-216.6 B
$​-242.6 B
$​118.7 B
ene 2022
$​118.7 B
$​-276.9 B
$​-21.3 B
dic 2021
$​-21.3 B
$​-304.6 B
$​-191.3 B
nov 2021
$​-191.3 B
$​-287.4 B
$​-165.1 B
oct 2021
$​-165.1 B
$​-303.2 B
$​-61.6 B
