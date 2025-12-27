CalendarioSecciones

Flujo medio de capital neto en EE.UU. TIC (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
EE.UU. Departamento del Tesoro (United States Department of the Treasury)
Sector:
Dinero
Baja $​-37.3 B $​128.1 B
$​184.3 B
Última versión Importancia Actual Pronóstico Anterior
Anterior
$​158.7 B
$​-37.3 B
Próxima versión Actual Pronóstico Anterior
Anterior
El Flujo de Capital Neto Total de TIC es una parte de la balanza de pagos nacional que caracteriza las entradas y salidas de capital. Un balance positivo indica el ingreso de capital, un valor negativo muestra un flujo de salida.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publica el informe de flujo de capital como parte de Treasury International Capital Data (TIC). El informe refleja el movimiento de la mayoría de los tipos de valores, como activos del tesoro, acciones corporativas y bonos.

Los datos TIC incluyen la mayoría de los componentes de los flujos financieros internacionales. Se calcula como la suma de los siguientes valores:

  • Long-term transactions (un valor negativo indica la salida de capital del país)
  • Compras de valores estadounidenses a inversores extranjeros
  • Valores del Tesoro no mercantiles emitidos para instituciones oficiales extranjeras y residentes extranjeros
  • Cambios mensuales en obligaciones bancarias
  • Alteraciones de obligaciones del Tesoro en dólares estadounidenses

El resultado del siguiente total es restado de esta suma: pagos a residentes extranjeros en valores nacionales, compra de valores extranjeros a través de swaps.

El informe no incluye el flujo de entrada de inversión directa a empresas estadounidenses desde el exterior y las inversiones directas realizadas por residentes estadounidenses en compañías extranjeras.

Un flujo de capital positivo puede afectar al dólar estadounidense positivamente, porque los residentes extranjeros se ven obligados a comprar en dólares estadounidenses. El indicador tiene un impacto enorme en los mercados de valores.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
$​-37.3 B
$​128.1 B
$​184.3 B
sept 2025
$​190.1 B
$​179.4 B
$​187.1 B
jul 2025
$​2.1 B
$​171.2 B
$​92.1 B
jun 2025
$​77.8 B
$​194.2 B
$​318.1 B
may 2025
$​311.1 B
$​147.2 B
$​-14.6 B
abr 2025
$​-14.2 B
$​201.8 B
$​253.1 B
mar 2025
$​254.3 B
$​207.4 B
$​248.9 B
feb 2025
$​284.7 B
$​209.3 B
$​-46.6 B
ene 2025
$​87.1 B
$​268.1 B
$​134.1 B
dic 2024
$​87.1 B
$​123.1 B
$​134.1 B
nov 2024
$​159.9 B
$​271.0 B
$​201.8 B
oct 2024
$​203.6 B
$​268.5 B
$​398.9 B
sept 2024
$​398.4 B
$​78.8 B
$​75.9 B
ago 2024
$​79.2 B
$​82.5 B
$​159.1 B
jul 2024
$​156.5 B
$​65.5 B
$​92.0 B
jun 2024
$​107.5 B
$​75.1 B
$​16.1 B
may 2024
$​15.8 B
$​94.6 B
$​64.2 B
abr 2024
$​66.2 B
$​44.5 B
$​104.2 B
mar 2024
$​102.1 B
$​-9.0 B
$​42.0 B
feb 2024
$​51.6 B
$​-30.8 B
ene 2024
$​-8.8 B
$​137.4 B
dic 2023
$​139.8 B
$​223.3 B
nov 2023
$​260.2 B
$​-9.2 B
$​-83.8 B
oct 2023
$​-83.8 B
$​130.1 B
$​-64.8 B
sept 2023
$​-67.4 B
$​60.8 B
$​131.0 B
ago 2023
$​134.4 B
$​141.0 B
$​141.4 B
jul 2023
$​140.6 B
$​143.9 B
$​137.9 B
jun 2023
$​147.8 B
$​42.8 B
$​-161.6 B
may 2023
$​-167.6 B
$​180.5 B
$​35.3 B
abr 2023
$​48.4 B
$​163.6 B
$​129.0 B
mar 2023
$​56.7 B
$​59.6 B
$​13.7 B
feb 2023
$​28.0 B
$​197.6 B
$​183.2 B
ene 2023
$​183.1 B
$​157.9 B
$​26.7 B
dic 2022
$​28.6 B
$​70.5 B
$​213.4 B
nov 2022
$​213.1 B
$​178.8 B
$​179.3 B
oct 2022
$​179.9 B
$​143.2 B
$​30.4 B
sept 2022
$​30.9 B
$​70.6 B
$​277.2 B
ago 2022
$​153.5 B
$​173.0 B
$​22.3 B
jul 2022
$​22.1 B
$​152.8 B
$​194.5 B
jun 2022
$​22.1 B
$​82.2 B
$​194.5 B
may 2022
$​182.5 B
$​176.9 B
$​-2.7 B
abr 2022
$​1.3 B
$​161.3 B
$​108.7 B
mar 2022
$​149.2 B
$​67.6 B
$​160.3 B
feb 2022
$​162.6 B
$​145.9 B
$​287.4 B
ene 2022
$​294.2 B
$​84.8 B
$​-53.8 B
dic 2021
$​-52.4 B
$​72.3 B
$​216.8 B
nov 2021
$​223.9 B
$​100.8 B
$​139.3 B
oct 2021
$​143.0 B
$​69.3 B
$​-27.3 B
sept 2021
$​-26.8 B
$​83.3 B
$​91.1 B
ago 2021
$​91.0 B
$​91.7 B
$​164.1 B
