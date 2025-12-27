El Flujo de Capital Neto Total de TIC es una parte de la balanza de pagos nacional que caracteriza las entradas y salidas de capital. Un balance positivo indica el ingreso de capital, un valor negativo muestra un flujo de salida.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publica el informe de flujo de capital como parte de Treasury International Capital Data (TIC). El informe refleja el movimiento de la mayoría de los tipos de valores, como activos del tesoro, acciones corporativas y bonos.

Los datos TIC incluyen la mayoría de los componentes de los flujos financieros internacionales. Se calcula como la suma de los siguientes valores:

Long-term transactions (un valor negativo indica la salida de capital del país)

Compras de valores estadounidenses a inversores extranjeros

Valores del Tesoro no mercantiles emitidos para instituciones oficiales extranjeras y residentes extranjeros

Cambios mensuales en obligaciones bancarias

Alteraciones de obligaciones del Tesoro en dólares estadounidenses

El resultado del siguiente total es restado de esta suma: pagos a residentes extranjeros en valores nacionales, compra de valores extranjeros a través de swaps.

El informe no incluye el flujo de entrada de inversión directa a empresas estadounidenses desde el exterior y las inversiones directas realizadas por residentes estadounidenses en compañías extranjeras.

Un flujo de capital positivo puede afectar al dólar estadounidense positivamente, porque los residentes extranjeros se ven obligados a comprar en dólares estadounidenses. El indicador tiene un impacto enorme en los mercados de valores.

Gráfico de los últimos valores: