Calendario económico
Flujo medio de capital neto en EE.UU. TIC (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)
|Baja
|$-37.3 B
|$128.1 B
|
$184.3 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|$158.7 B
|
$-37.3 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Flujo de Capital Neto Total de TIC es una parte de la balanza de pagos nacional que caracteriza las entradas y salidas de capital. Un balance positivo indica el ingreso de capital, un valor negativo muestra un flujo de salida.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publica el informe de flujo de capital como parte de Treasury International Capital Data (TIC). El informe refleja el movimiento de la mayoría de los tipos de valores, como activos del tesoro, acciones corporativas y bonos.
Los datos TIC incluyen la mayoría de los componentes de los flujos financieros internacionales. Se calcula como la suma de los siguientes valores:
- Long-term transactions (un valor negativo indica la salida de capital del país)
- Compras de valores estadounidenses a inversores extranjeros
- Valores del Tesoro no mercantiles emitidos para instituciones oficiales extranjeras y residentes extranjeros
- Cambios mensuales en obligaciones bancarias
- Alteraciones de obligaciones del Tesoro en dólares estadounidenses
El resultado del siguiente total es restado de esta suma: pagos a residentes extranjeros en valores nacionales, compra de valores extranjeros a través de swaps.
El informe no incluye el flujo de entrada de inversión directa a empresas estadounidenses desde el exterior y las inversiones directas realizadas por residentes estadounidenses en compañías extranjeras.
Un flujo de capital positivo puede afectar al dólar estadounidense positivamente, porque los residentes extranjeros se ven obligados a comprar en dólares estadounidenses. El indicador tiene un impacto enorme en los mercados de valores.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Flujo medio de capital neto en EE.UU. TIC (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress