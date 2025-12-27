El Índice Básico de Precios del PCE a/a muestra los cambios en los precios de una cesta de bienes y servicios de consumo comprados por residentes de los EE.UU. en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. Este indicador también se conoce como "deflactor PCE". Tiene en cuenta los gastos reales e imputados de los hogares en bienes duraderos y no duraderos. Los precios de los alimentos y la energía están excluidos del cálculo del índice básico, debido a su alta volatilidad.

El índice está referenciado sobre una base de 2009.

El índice PCE se incluye en la medición de la inflación de los EE. UU., ya que su crecimiento viene usalmente acompañado por el incremento del precio de los bienes y servicios.

En comparación con otro indicador de precios al consumidor de los EE. UU., CPI, la Reserva Federal de los EE.UU. prefiere usar el PCE para analizar las condiciones económicas. Se debe a que la fórmula de cálculo del PCE permite explicar la influencia de los cambios a corto plazo en el comportamiento del consumidor y el ajuste de la cesta, mientras que los elementos de la cesta de consumo y sus pesos en CPI en el cálculo son revisados solo cada dos años. Por lo tanto, el PCE proporciona un indicador de inflación más completo.

El crecimiento del índice puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores: