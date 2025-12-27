CalendarioSecciones

Índice del Sentimiento del Consumidor en EE.UU. de la Universidad de Michigan (University of Michigan United States Consumer Sentiment)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Universidad de Michigan (University of Michigan)
Sector:
Consumidor
Media 52.9
53.3
Última versión Importancia Actual Pronóstico Anterior
Anterior
54.3
52.9
Próxima versión Actual Pronóstico Anterior
Anterior
El Sentimiento del Consumidor de EE.UU de la Universidad de Michigan muestra cómo valoran los consumidores de la Universidad de Michigan el nivel relativo de las condiciones económicas actuales y futuras. Se calcula mensualmente con la ayuda de una encuesta telefónica realizada a un mínimo de 500 hogares estadounidenses. La Universidad de Michigan calcula así cinco índices diferentes, incluido este.

Los encuestados emiten su opinión sobre las siguientes cuestiones:

  • Si las condiciones financieras de sus familias han mejorado o empeorado desde hace un año
  • Si esperan que las condiciones financieras de su familia mejoren o empeoren dentro de un año
  • Si las condiciones comerciales en los próximos 12 meses mejorarán o empeorarán
  • Cómo pueden cambiar las condiciones en el país en los próximos cinco años; si los encuestados esperan estabilidad o crecimiento del desempleo o una depresión.
  • Si es un buen momento para comprar mercancías importantes para el hogar y hacer otras compras grandes (por ejemplo, una casa, un automóvil, etcétera)

Las respuestas a estas preguntas se calculan de la forma que sigue: el porcentaje de valores negativos se resta del porcentaje de valores positivos, y al valor resultante se le añade 100. Los valores resultantes se suman y se dividen por 6.7558 (el valor de referencia), después de lo cual se añade 2 (la constante de corrección para la composición de muestra) a la figura resultante.

El Sentimiento del Consumidor de EE.UU de la Universidad de Michigan permite medir cómo los hogares de EE.UU. valoran la salud de la economía, los cambios financieros y cómo estiman su situación financiera actual y futura, en particular, si están dispuestos a gastar dinero. El crecimiento del índice permite hacer pronósticos favorables sobre la salud de la economía de los EE.UU. Un sentimiento optimista en cuanto a las grandes compras puede ser un indicador principal del crecimiento de la actividad del consumidor y, por lo tanto, del crecimiento de la inflación. El crecimiento del Sentimiento del Consumidor de EE.UU de la Universidad de Michigan frecuentemente se considera positivo para el dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice del Sentimiento del Consumidor en EE.UU. de la Universidad de Michigan (University of Michigan United States Consumer Sentiment)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
52.9
53.3
53.3
dic 2025 prelim.
53.3
50.5
51.0
nov 2025
51.0
50.3
50.3
nov 2025 prelim.
50.3
55.3
53.6
oct 2025
53.6
55.0
55.0
oct 2025 prelim.
55.0
55.2
55.1
sept 2025
55.1
55.4
55.4
sept 2025 prelim.
55.4
59.0
58.2
ago 2025
58.2
58.6
58.6
ago 2025 prelim.
58.6
58.0
61.7
jul 2025
61.7
61.8
61.8
jul 2025 prelim.
61.8
65.5
60.7
jun 2025
60.7
60.5
60.5
jun 2025 prelim.
60.5
51.9
52.2
may 2025
52.2
50.8
50.8
may 2025 prelim.
50.8
49.3
52.2
abr 2025
52.2
50.8
50.8
abr 2025 prelim.
50.8
56.1
57.0
mar 2025
57.0
57.9
57.9
mar 2025 prelim.
57.9
64.6
64.7
feb 2025
64.7
67.8
67.8
feb 2025 prelim.
67.8
70.8
71.1
ene 2025
71.1
73.2
73.2
ene 2025 prelim.
73.2
74.5
74.0
dic 2024
74.0
74.0
74.0
dic 2024 prelim.
74.0
70.4
71.8
nov 2024
71.8
73.0
73.0
nov 2024 prelim.
73.0
70.7
70.5
oct 2024
70.5
68.9
68.9
oct 2024 prelim.
68.9
71.9
70.1
sept 2024
70.1
69.0
69.0
sept 2024 prelim.
69.0
69.3
67.9
ago 2024
67.9
67.8
67.8
ago 2024 prelim.
67.8
66.3
66.4
jul 2024
66.4
66.0
66.0
jul 2024 prelim.
66.0
72.9
68.2
jun 2024
68.2
65.6
65.6
jun 2024 prelim.
65.6
68.8
69.1
may 2024
69.1
67.4
67.4
may 2024 prelim.
67.4
73.5
77.2
abr 2024
77.2
77.9
77.9
abr 2024 prelim.
77.9
78.6
79.4
mar 2024
79.4
76.5
76.5
mar 2024 prelim.
76.5
72.2
76.9
feb 2024
76.9
79.6
79.6
feb 2024 prelim.
79.6
78.9
79.0
ene 2024
79.0
78.8
78.8
ene 2024 prelim.
78.8
73.6
69.7
dic 2023
69.7
69.4
69.4
dic 2023 prelim.
69.4
61.0
61.3
