Calendario económico
Índice del Sentimiento del Consumidor en EE.UU. de la Universidad de Michigan (University of Michigan United States Consumer Sentiment)
|Media
|52.9
|53.3
|
53.3
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|54.3
|
52.9
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Sentimiento del Consumidor de EE.UU de la Universidad de Michigan muestra cómo valoran los consumidores de la Universidad de Michigan el nivel relativo de las condiciones económicas actuales y futuras. Se calcula mensualmente con la ayuda de una encuesta telefónica realizada a un mínimo de 500 hogares estadounidenses. La Universidad de Michigan calcula así cinco índices diferentes, incluido este.
Los encuestados emiten su opinión sobre las siguientes cuestiones:
- Si las condiciones financieras de sus familias han mejorado o empeorado desde hace un año
- Si esperan que las condiciones financieras de su familia mejoren o empeoren dentro de un año
- Si las condiciones comerciales en los próximos 12 meses mejorarán o empeorarán
- Cómo pueden cambiar las condiciones en el país en los próximos cinco años; si los encuestados esperan estabilidad o crecimiento del desempleo o una depresión.
- Si es un buen momento para comprar mercancías importantes para el hogar y hacer otras compras grandes (por ejemplo, una casa, un automóvil, etcétera)
Las respuestas a estas preguntas se calculan de la forma que sigue: el porcentaje de valores negativos se resta del porcentaje de valores positivos, y al valor resultante se le añade 100. Los valores resultantes se suman y se dividen por 6.7558 (el valor de referencia), después de lo cual se añade 2 (la constante de corrección para la composición de muestra) a la figura resultante.
El Sentimiento del Consumidor de EE.UU de la Universidad de Michigan permite medir cómo los hogares de EE.UU. valoran la salud de la economía, los cambios financieros y cómo estiman su situación financiera actual y futura, en particular, si están dispuestos a gastar dinero. El crecimiento del índice permite hacer pronósticos favorables sobre la salud de la economía de los EE.UU. Un sentimiento optimista en cuanto a las grandes compras puede ser un indicador principal del crecimiento de la actividad del consumidor y, por lo tanto, del crecimiento de la inflación. El crecimiento del Sentimiento del Consumidor de EE.UU de la Universidad de Michigan frecuentemente se considera positivo para el dólar estadounidense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice del Sentimiento del Consumidor en EE.UU. de la Universidad de Michigan (University of Michigan United States Consumer Sentiment)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
