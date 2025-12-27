El Sentimiento del Consumidor de EE.UU de la Universidad de Michigan muestra cómo valoran los consumidores de la Universidad de Michigan el nivel relativo de las condiciones económicas actuales y futuras. Se calcula mensualmente con la ayuda de una encuesta telefónica realizada a un mínimo de 500 hogares estadounidenses. La Universidad de Michigan calcula así cinco índices diferentes, incluido este.

Los encuestados emiten su opinión sobre las siguientes cuestiones:

Si las condiciones financieras de sus familias han mejorado o empeorado desde hace un año

Si esperan que las condiciones financieras de su familia mejoren o empeoren dentro de un año

Si las condiciones comerciales en los próximos 12 meses mejorarán o empeorarán

Cómo pueden cambiar las condiciones en el país en los próximos cinco años; si los encuestados esperan estabilidad o crecimiento del desempleo o una depresión.

Si es un buen momento para comprar mercancías importantes para el hogar y hacer otras compras grandes (por ejemplo, una casa, un automóvil, etcétera)

Las respuestas a estas preguntas se calculan de la forma que sigue: el porcentaje de valores negativos se resta del porcentaje de valores positivos, y al valor resultante se le añade 100. Los valores resultantes se suman y se dividen por 6.7558 (el valor de referencia), después de lo cual se añade 2 (la constante de corrección para la composición de muestra) a la figura resultante.

El Sentimiento del Consumidor de EE.UU de la Universidad de Michigan permite medir cómo los hogares de EE.UU. valoran la salud de la economía, los cambios financieros y cómo estiman su situación financiera actual y futura, en particular, si están dispuestos a gastar dinero. El crecimiento del índice permite hacer pronósticos favorables sobre la salud de la economía de los EE.UU. Un sentimiento optimista en cuanto a las grandes compras puede ser un indicador principal del crecimiento de la actividad del consumidor y, por lo tanto, del crecimiento de la inflación. El crecimiento del Sentimiento del Consumidor de EE.UU de la Universidad de Michigan frecuentemente se considera positivo para el dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores: