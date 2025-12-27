Los Permisos de Construcción m/m muestran el cambio en el número de permisos para la construcción de nuevos edificios residenciales, expedidos por las autoridades gubernamentales en el mes dado en comparación con el mes anterior. La Oficina del Censo de los Estados Unidos recopila esta información enviando solicitudes a las autoridades regulatorias. Las muestras de la encuesta mensual cubren a 9000 oficinas de expedición de permisos a lo largo del país. Los datos del indicador se ajustan de manera estacional.

La información sobre el número de permisos es usada por las agencias gubernamentales para desarrollar un índice de indicadores económicos avanzados. El Consejo de la Fed utiliza el indicador en el análisis de las condiciones económicas tanto a nivel nacional como regional. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano usa esos datos al preparar programas relacionados con la vivienda. Los bancos usan las estadísticas para evaluar la demanda de préstamos hipotecarios a corto y mediano plazo.

Los economistas analizan este indicador junto con los inicios de nueva vivienda. Un aumento en la cantidad de permisos emitidos denota una mejora en las inversiones en la construcción. En cualquier caso, si el número de nuevas viviendas es menor que los permisos de construcción, esto puede indicar condiciones económicas desfavorables, lo que provoca que los proyectos sean pospuestos.

El crecimiento en el número de permisos de construcción puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: