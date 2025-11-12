Как Вам новое оформление сайта?
Мне нравится. Стало аккуратно и компактно.
При сужении окна браузера элементы из правой части шапки сайта постепенно скрываются при приближении к меню. Не скрываются только выбор языка и ярлык поиска. Их тоже следует скрывать, иначе они наслаиваются на меню. Это единственное замечание.
Особенно весело это на смартфоне. Куда тыкать ...
4 Мне не шашечки, мне ехать.
Лишь бы про терминал не забывали, пусть себе. Надо же дизайнера чем то занять :-)
Разверни свою мысль. )
Стало компактно и стильно. Но на первый взгляд есть ряд недоработок:
1) подчеркивания пунктов в шапке сильно режет глаз. Всем и так ясно, что это разделы. Тем более, они оформлены как табы.
2) сильно пожадничали с отступами, мало воздуха, шапка просто задыхается ). Это еще более заметно если сравнить общую легкость страницы и особенно отступы в баннере (с волнами).
3) оранжевая линия очень тонка по сравнению с крупными табами и не коррелирует с тoлщинoй линий оранжевой цифры 5
Пример:
