Как Вам новое оформление сайта?

 С первого пуска непривычно было. Глянул в верхний правый угол - а там "Эдвард" крупными буквами написано...Сразу в непонятках - Кто такой?  ... Потом вспомнил что это я...
 

Мне нравится. Стало аккуратно и компактно. 

При сужении окна браузера элементы из правой части шапки сайта постепенно скрываются при приближении к меню. Не скрываются только выбор языка и ярлык поиска. Их тоже следует скрывать, иначе они наслаиваются на меню. Это единственное замечание. 

 
tol64:

Мне нравится. Стало аккуратно и компактно. 

При сужении окна браузера элементы из правой части шапки сайта постепенно скрываются при приближении к меню. Не скрываются только выбор языка и ярлык поиска. Их тоже следует скрывать, иначе они наслаиваются на меню. Это единственное замечание. 

Особенно весело это на смартфоне. Куда тыкать ...
 
разработчикам сайта - сделайте выделение жирным шрифтом непрочитанные темы форума!
 
artmedia70:
Особенно весело это на смартфоне. Куда тыкать ...
Разверни свою мысль. )
 
Считаю, что во вкладку "Продавец" необходимо добавить вкладку "Мои сигналы", сейчас она доступна только в общей вкладке "Сигналы". 
 

4 Мне не шашечки, мне ехать.

Лишь бы про терминал не забывали, пусть себе. Надо же дизайнера чем то занять :-)

 
tol64:
Разверни свою мысль. )
Ага, развернул в соседней ветке. Дальше не разворачивается. Или мне выделять ещё своё, и так максимально сжатое время, для различных мысленных разворачиваний? А почему бы не сделать удобно? Так, чтобы не приходилось постоянно решать шахматные партии, чтобы просто что-то прочесть на нескольких устройствах?
 

Стало компактно и стильно. Но на первый взгляд есть ряд недоработок:

1) подчеркивания пунктов в шапке сильно режет глаз. Всем и так ясно, что это разделы. Тем более, они оформлены как табы. 
2) сильно пожадничали с отступами, мало воздуха, шапка просто задыхается ). Это еще более заметно если сравнить общую легкость страницы и особенно отступы в баннере (с волнами).
3) оранжевая линия очень тонка по сравнению с крупными табами и не коррелирует с тoлщинoй линий оранжевой цифры 5

Пример:

Файлы:
mql5-new-design.jpg  196 kb
 
Мне очень нравится. Отлично сделали!
