Как Вам новое оформление сайта? - страница 154
Пропала боковая панель в собственном профиле, да и "друзья" ушли вниз
Браузер Opera разрешение экрана 1024на600, используется боковая панель браузера
Это тоже с увеличением браузера связано. Firefox с 130% пропадает.
У меня все в порядке: на Firefox и на Chrome.
Увидел ваш пост и зашел на свой форумный профиль на Opera и всё как у вас.
Но я расширил экран/размер Оперы мышкой (до момента когда появляется боковая панель) и опять сузил как было, и сейчас все нормально (не знаю как это повлияло, но сейчас на всех трех браузерах - без проблем).
Мне такие действия не помогли, к сожалению.
У меня 100% стоит. А вот при 90% появляется меню как положено.
Не ясно зачем чего то меняют, когда и так всё работало.
Если бы пропала боковая панель, например в разделе "Статьи", то мне бы это нравилось, потому что когда увеличиваешь раздел и читаешь статьи, то боковая панель занимает большую часть экрана.
В статьях этот вопрос решается нажатием на кнопку с принтером - "Версия для печати"
У меня 100% стоит. А вот при 90% появляется меню как положено.
Если сдвину окно браузера мышкой влево (то есть - сделаю его меньше) - то может быть как у вас, в расширить немного вправо (не на весь экран монитора) - то все нормально.
Стоит 100% ... конечно, если сделать zoom меньше 100% (например 70%), то можно обойтись и совсем маленьким окном браузера.
Но у меня на ноутбуке при 100% зума - все нормально.
У меня в Opera нормально работает (разрешение экрана 1366на768), и браузер даже не на всё окно монитора ноутбука, а на две трети в длину ...
Думаю, важна ширина, а длина не очень.
там длина слева-направо, и высота.
не знаю где там ширина ...
Не важно, пусть у Вас будет длина. Проблема от этого не исчезает у меня.
там длина слева-направо