Как Вам новое оформление сайта? - страница 101
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужно добавить уведомление о добавленных друзьях. На подобие уведомление о сообщении.
А потом просить заблокировать "друзей", которые добавили вас в свой список без вашего на то согласия?
Если я вас сейчас добавлю в свой список "друзей", то вам не придёт никакого уведомления об этом, но я при этом смогу отслеживать вашу ленту (если не отключу её).
Но если у вас будут уведомления, то в итоге вы начнёте просить их отключить (эти уведомления - они вам надоедят), потому, что многие добавляют к себе в друзья участников форума в надежде, что они в ответ тоже добавят их - чтобы слать им свою рекламу в ленту.
Artyom Trishkin:
чтобы слать им свою рекламу в ленту.
Тогда отключите возможность в ленте слать рекламу. Это будет честно.
Тогда отключите возможность в ленте слать рекламу. Это будет честно.
Как запретить человеку написать рекламу себя самого?
Вот даже у вас написано: "Зашли на страницу - добавьте в друзья!", а далее - сообщения об опубликованных продуктах. Начните с себя - перестаньте публиковать продукты - чтобы не было рекламных сообщений о них в ленте ваших друзей ;)
Теперь понимаете абсурдность вашего предложения?
Как запретить человеку написать рекламу себя самого?
Вот даже у вас написано: "Зашли на страницу - добавьте в друзья!", а далее - сообщения об опубликованных продуктах. Начните с себя - перестаньте публиковать продукты - чтобы не было рекламных сообщений о них в ленте ваших друзей ;)
Теперь понимаете абсурдность вашего предложения?
А есть возможность не соглашаться с Вашим мнением?
Вам природа дала возможность дышать, так почему Вы этим не должны пользоваться? Или делать это как-то особенно.
Есть возможность публиковать в ленте сообщения о продуктах , так почему это нельзя делать? Уберите тогда технически такую возможность.
Или может и на форуме не писать сообщения? А то ведь заметят и в профиль перейдут.
Artyom Trishkin:
а далее - сообщения об опубликованных продуктах.
Так ведь при публикации продукта в маркете автоматически идёт размещение в ленте.
А у Вас логика - 'купили автомабиль, а Вам говорят сними колёса.'
Теперь понимаете абсурдность вашего предложения? - Понимаю , что у вас такой характер - всегда быть правым.
А есть возможность не соглашаться с Вашим мнением?
Вам природа дала возможность дышать, так почему Вы этим не должны пользоваться? Или делать это как-то особенно.
Есть возможность публиковать в ленте сообщения о продуктах , так почему это нельзя делать? Уберите тогда технически такую возможность.
Или может и на форуме не писать сообщения? А то ведь заметят и в профиль перейдут.
Так ведь при публикации продукта в маркете автоматически идёт размещение в ленте.
А у Вас логика - 'купили автомабиль, а Вам говорят сними колёса.'
Теперь понимаете абсурдность вашего предложения? - Понимаю , что у вас такой характер - всегда быть правым.
У вас, простите, раздвоение.
У вас, простите, раздвоение.
Это Вы начали выдумывать и сочинять, что будет, а не я.
Речь шла о такой просьбе, что бы в ТОП - баре было уведомление о количестве постучавшихся в друзья, аналогично уведомлениям о сообщениях и новостях.
1. Никто никого не заставляет подписываться.
2. В колонке друзей всё равно есть те кто добавил в друзья и их видно. Поэтому всё что вы написали выше оно вообще не о том.
По 8,9 пункту к вам такое же предложение.
У вас, простите, раздвоение.
Не у меня, а у Вас. Так как вы начали говорить - 'не пользуйся этим' , я вам и сказал раз оно есть , то имею возможность пользоваться , если не хотите - уберите такую возможность.
Это вы начали выдумывать и сочинять, что будет, а не я.
Речь шла о такой просьбе, что бы в ТОП - баре было уведомление о количестве постучавшихся в друзья, аналогично уведомлениям о сообщениях и новостях.
1. Никто никого не заставляет подписываться.
2. В колонке друзей всё равно есть те кто добавил в друзья и их видно. Поэтому всё что вы написали выше оно вообще не о том.
По 8,9 пункту к вам такое же предложение.
Это нужно только вам - новые циферки там, где и так перегружено. Остальных на 99% будут раздражать висящие "непрочитанными" количество добавивших вас к себе в друзья (подписавшихся на вашу ленту). Понимаете, им не нужно ваше согласие на "дружбу". Это на самом деле подписка на вашу ленту. Вы их ленту всё равно не увидите пока сами на них не подпишитесь (примите в друзья - совершенно незнакомых вам людей со всего мира - у меня так по крайней мере - подписываются из разных уголков земного шарика). Я их всех и так вижу - зачем мне ненужные раздражающие оповещения о событиях, которые не имеют практического смысла (не важно читает он мою ленту, или нет - мне это не известно, и вам, кстати, тоже - может он отключил показ вашей ленты).
Т.е., по сути - ваш запрос просто на добавления совершенно ненужных циферек в верхнюю панель, от которых ноль практического смысла.
А далее - вы говорите "запретите слать рекламу". Так вы сами на неё подписались! Лента вашего "друга" - это подписка на его ленту, в которой может быть всё, что угодно, но скорее всего - сообщения о его продуктах на сайте, об их обновлениях, и прочие рабочие моменты, направленные на поддержание интереса к его персоне - т.е., рекламные.
Зачем подписываться на чтение ленты, а потом просить запретить деятельность этого человека? Но при этом вы должны ещё и оповещения получить о каждом, кто подписался на вашу ленту.
Для чего? Чтобы подписаться на них? А потом просить их не писать ничего в своей ленте? Или отключить показ их ленты - но тогда зачем изначально подписываться?
Логики - простите, ноль.