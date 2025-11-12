Как Вам новое оформление сайта? - страница 101

Нужно добавить уведомление о добавленных друзьях. На подобие уведомление о сообщении.   
 
Evgeniy Chumakov:
А потом просить заблокировать "друзей", которые добавили вас в свой список без вашего на то согласия?

Если я вас сейчас добавлю в свой список "друзей", то вам не придёт никакого уведомления об этом, но я при этом смогу отслеживать вашу ленту (если не отключу её).

Но если у вас будут уведомления, то в итоге вы начнёте просить их отключить (эти уведомления - они вам надоедят), потому, что многие добавляют к себе в друзья участников форума в надежде, что они в ответ тоже добавят их - чтобы слать им свою рекламу в ленту.

 

Artyom Trishkin:

Тогда отключите возможность в ленте слать рекламу. Это будет честно.

 
Evgeniy Chumakov:


Как запретить человеку написать рекламу себя самого?

Вот даже у вас написано: "Зашли на страницу - добавьте в друзья!", а далее - сообщения об опубликованных продуктах. Начните с себя - перестаньте публиковать продукты - чтобы не было рекламных сообщений о них в ленте ваших друзей ;)

Теперь понимаете абсурдность вашего предложения?

 
Artyom Trishkin:

А есть возможность не соглашаться с Вашим мнением?

Вам природа дала возможность дышать, так почему Вы этим не должны пользоваться? Или делать это как-то особенно.

Есть возможность публиковать в ленте сообщения о продуктах , так почему это нельзя делать? Уберите тогда технически такую возможность.

Или может и на форуме не писать сообщения? А то ведь заметят и в профиль перейдут.

Artyom Trishkin:

Так ведь при публикации продукта в маркете автоматически идёт размещение в ленте. 

А у Вас логика - 'купили автомабиль, а Вам говорят сними колёса.'


Теперь понимаете абсурдность вашего предложения? - Понимаю , что у вас такой характер - всегда быть правым.  

 
Evgeniy Chumakov:


У вас, простите, раздвоение.

  1. Вы попросили добавить уведомление о добавленных друзьях.
  2. Я пояснил, что такие уведомления начнут раздражать по простой причине - сейчас вы не знаете кто подписался на вашу ленту, но если про каждого будет уведомление, то они вам надоедят и вы попросите их отключить
  3. Почему в п2 такие выводы? Потому, что многие отсылают запросы в друзья для того, чтобы их в ответ тоже добавили, и тогда они смогут вам показывать свои продукты (а вы им и так показываете уже, так как они подписались на вашу ленту)
  4. Вы говорите - в таком случае отключите возможность рекламировать себя
  5. Я отвечаю - а как? Кто запретит человеку писать у себя в ленте о своих собственных продуктах? Привёл вам пример, что и вы сами тоже про них можете писать, да и они у вас в ленте появляются автоматически - а это реклама ваших трудов для тех, кто на вас подписан.
  6. Чтобы избавиться от такой рекламы (чтобы ваши друзья не видели вас), нужно либо людям самим отключить показ вашей ленты у себя, либо сделать так, чтобы лента автоматически не наполнялась при новых публикациях. Либо вам самим перестать публиковать что-либо - тогда люди, подписанные на вас, не будут видеть вашу деятельность по одной из трёх причин, а именно: либо они вас отключат у себя, либо MQ уберут автонаполнение ленты, либо вы сами ничего не будете делать - чтобы избавить своих друзей от рекламы вашей деятельности на сайте.
  7. Исходя из вышенаписанного, можно понять, что у вас что-то с логикой произошло. Вы просите включить уведомления о том, что на вас кто-то подписался, и при этом говорите, что нужно запретить ленту - она и есть реклама вашей деятельности. А значит - людям не за чем на вас подписываться.
  8. Вы уж разберитесь, пожалуйста, с собой сами.
  9. Можете не соглашаться с моим мнением - это естественно. Но понять себя всё же попробуйте.
 
Artyom Trishkin:

Речь шла о такой просьбе, что бы в ТОП - баре было уведомление о количестве постучавшихся в друзья, аналогично уведомлениям о сообщениях и новостях.


1. Никто никого не заставляет подписываться.

2. В колонке друзей всё равно есть те кто добавил в друзья и их видно. Поэтому всё что вы написали выше оно вообще не о том.


По  8,9 пункту к вам такое же  предложение.

 
Artyom Trishkin:

Не у меня, а у Вас. Так как вы начали говорить - 'не пользуйся этим' , я вам и сказал раз оно есть , то имею возможность пользоваться , если не хотите - уберите такую возможность.

 
Лучше бы добавить сообщение о новом комментарии к посту в ленте. А то никак. 
 
Evgeniy Chumakov:

Это нужно только вам - новые циферки там, где и так перегружено. Остальных на 99% будут раздражать висящие "непрочитанными" количество добавивших вас к себе в друзья (подписавшихся на вашу ленту). Понимаете, им не нужно ваше согласие на "дружбу". Это на самом деле подписка на вашу ленту. Вы их ленту всё равно не увидите пока сами на них не подпишитесь (примите в друзья - совершенно незнакомых вам людей со всего мира - у меня так по крайней мере - подписываются из разных уголков земного шарика). Я их всех и так вижу - зачем мне ненужные раздражающие оповещения о событиях, которые не имеют практического смысла (не важно читает он мою ленту, или нет - мне это не известно, и вам, кстати, тоже - может он отключил показ вашей ленты).
Т.е., по сути - ваш запрос просто на добавления совершенно ненужных циферек в верхнюю панель, от которых ноль практического смысла.
А далее - вы говорите "запретите слать рекламу". Так вы сами на неё подписались! Лента вашего "друга" - это подписка на его ленту, в которой может быть всё, что угодно, но скорее всего - сообщения о его продуктах на сайте, об их обновлениях, и прочие рабочие моменты, направленные на поддержание интереса к его персоне - т.е., рекламные.

Зачем подписываться на чтение ленты, а потом просить запретить деятельность этого человека? Но при этом вы должны ещё и оповещения получить о каждом, кто подписался на вашу ленту.

Для чего? Чтобы подписаться на них? А потом просить их не писать ничего в своей ленте? Или отключить показ их ленты - но тогда зачем изначально подписываться?

Логики - простите, ноль.

