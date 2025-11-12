Как Вам новое оформление сайта? - страница 164
появились изменения в иконке -- дизайнер в процессе.
стало лучше -- наконец-то, длинношеему сделали нормальную шею.
серый цвет перебор.
Да, или может, что то посложнее, но всё равно проще чем текущие силуэты людей
В принципе вполне логичное решение.
Взять привычное
и немного упростить.
Ну классно же!
упростить, до краткости, вообще супер будет
тут нужен талант уже
Какая-то черепаха-мутант с левой стороной
одному мне показалось, что не профи этим занимается??
подск4азать как правильно не смогут тут, а как это плохо выглядит
сейчас это просто ***************