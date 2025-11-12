Как Вам новое оформление сайта? - страница 164

Andrey F. Zelinsky #:

появились изменения в иконке -- дизайнер в процессе.

стало лучше -- наконец-то, длинношеему сделали нормальную шею.

серый цвет перебор. 

 
Может просто круговую диаграмму с тремя секторами этих цветов? Можно с небольшой выколотой серединкой.
 

 

 
 
 

Да, или может, что то посложнее, но всё равно проще чем текущие силуэты людей

 
Andrey F. Zelinsky #:
 

В принципе вполне логичное решение.

Взять привычное


и немного упростить.

Ну классно же!

 
Aleksandr Slavskii #:

упростить, до краткости, вообще супер будет

тут нужен талант уже

 

Какая-то черепаха-мутант с левой стороной


 
издалека -- первые кегли виделись как подарочная коробка -- а сейчас как черепаха
 
Vitaly Muzichenko #:

Какая-то черепаха-мутант с левой стороной


одному мне показалось, что не профи этим занимается??

подск4азать как правильно не смогут тут, а как это плохо выглядит

сейчас это просто ***************

