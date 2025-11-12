Как Вам новое оформление сайта? - страница 163
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот эта норм выглядит
Появился новый цвет в иконке.
Появился новый цвет в иконке.
Вот так намного интереснее) Все-таки прислушиваются к мнению людей.
С одной стороны, более явная отсылка к MT5, что приветствуется.
С другой - сама эмблема MT5 гораздо приятнее и не вызывает ненужных ассоциаций с "мэ" и "жо".
раскраска и окантовка значительно улучшили восприятие -- но неудачная реализация не стала удачной.
на маленькой иконке у центрального персонажа так и осталась вытянутая шея -- на большой иконке такого нет.
Сначала я подумал, что на фавиконе изобразили подарок с бантиком ;)
пришлось вглядеться
не очень то стильно, много информации на мелкой картинке
не по художественному
вот так правильнее
ВСЁ, дайте веб-дизайнерам премию и отправьте в длительный отпуск...
пусть ничего не трогают долго-долго
появились изменения в иконке -- дизайнер в процессе.
стало лучше -- наконец-то, длинношеему сделали нормальную шею.