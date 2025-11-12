Как Вам новое оформление сайта? - страница 163

Новый комментарий
 
lynxntech #:

вот эта норм выглядит

Согласен. Человеческое восприятие - загадка. Вот лучше, и всё.
 

Появился новый цвет в иконке.


 
Grigori.S.B #:

Появился новый цвет в иконке.


Вот так намного интереснее) Все-таки прислушиваются к мнению людей.

 

С одной стороны, более явная отсылка к MT5, что приветствуется.

С другой - сама эмблема MT5 гораздо приятнее и не вызывает ненужных ассоциаций с "мэ" и "жо".

 

раскраска и окантовка значительно улучшили восприятие -- но неудачная реализация не стала удачной.

на маленькой иконке у центрального персонажа так и осталась вытянутая шея -- на большой иконке такого нет.

 

Сначала я подумал, что на фавиконе изобразили подарок с бантиком ;)

пришлось вглядеться

не очень то стильно, много информации на мелкой картинке

не по художественному

вот так правильнее


 
эта тройца в таком стиле мне кажется не будет хорошо выглядеть Если оставлять эту тройцу, нужно что-то другое, например убрать ниже грудей и сделать максимально крупнее план
 

ВСЁ, дайте веб-дизайнерам премию и отправьте в длительный отпуск...

пусть ничего не трогают долго-долго

 

появились изменения в иконке -- дизайнер в процессе.

стало лучше -- наконец-то, длинношеему сделали нормальную шею.

 
эмблема боулинга
1...156157158159160161162163164165166167168169170...193
Новый комментарий