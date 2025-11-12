Как Вам новое оформление сайта? - страница 122

Когда заработает отправка писем на почту?

Сплошные баги практически во всех сервисах, начиная с чата. Как всё прекрасно ранее работало: нормальное прикрепление изображения, вставка кода, переводчик, нормальное отображение переписки.

Не зря говорят: "Не лезь в налаженный механизм"

С каналами также беспредел - отписался, тебя на следующий день снова подписывают без ведома. шикарная штука, а главное - нужная и вне конкуренции, сейчас-же нет ни телеграма, ни дискорта и прочих сервисов.

Что нужно сделать, чтобы пришло хотя-бы одно письмо в сутки?

Установил галку "Сделать email доступным для публичного просмотра в виде картинки", собственно вопрос: в чьём профиле посмотреть, где отображается мой e-mail в виде картинки, у меня его нет?
 
Мне постоянно в чат приходит сообщение, что мой продукт купили - но, зараза, это уже было очень давно - нервирует!
 

За ночь пришло 2 новых письма, но от MQ ни одного, последнее было 28.09


 

Только что пришло первое письмо. Видимо, что-то починили.

Email-адрес по прежнему не отображается "в виде картинки"

 

Заметил приятную кнопку в продуктах, спасибо! Теперь удобно, а то всегда лез в профиль к продавцу


Отображение оценок на странице продукта тоже отлично сделано

 
Раньше просто надо было кликнуть на ник автора, и попадал на другие продукты....
 
Точно, так-то теперь дубль функционал. По клику на имя логичнее теперь было бы видеть профиль.

 
++

 

Уже пару дней висит значок нового сообщения. Новых сообщений нету. Но так как всегда отвечаю на сообщения, каждый раз вынужден проверять новые сообщения, о которых мне сигнализирует этот значок. Это тратит время. Оно ценное.

Исправьте пожалуйста.

 
А что означает треугольный значок? Первый раз вижу.

