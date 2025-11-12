Как Вам новое оформление сайта? - страница 122
Когда заработает отправка писем на почту?
Сплошные баги практически во всех сервисах, начиная с чата. Как всё прекрасно ранее работало: нормальное прикрепление изображения, вставка кода, переводчик, нормальное отображение переписки.
Не зря говорят: "Не лезь в налаженный механизм"
С каналами также беспредел - отписался, тебя на следующий день снова подписывают без ведома. шикарная штука, а главное - нужная и вне конкуренции, сейчас-же нет ни телеграма, ни дискорта и прочих сервисов.
Что нужно сделать, чтобы пришло хотя-бы одно письмо в сутки?Установил галку "Сделать email доступным для публичного просмотра в виде картинки", собственно вопрос: в чьём профиле посмотреть, где отображается мой e-mail в виде картинки, у меня его нет?
За ночь пришло 2 новых письма, но от MQ ни одного, последнее было 28.09
Только что пришло первое письмо. Видимо, что-то починили.
Email-адрес по прежнему не отображается "в виде картинки"
Заметил приятную кнопку в продуктах, спасибо! Теперь удобно, а то всегда лез в профиль к продавцу
Отображение оценок на странице продукта тоже отлично сделано
Раньше просто надо было кликнуть на ник автора, и попадал на другие продукты....
Точно, так-то теперь дубль функционал. По клику на имя логичнее теперь было бы видеть профиль.
Уже пару дней висит значок нового сообщения. Новых сообщений нету. Но так как всегда отвечаю на сообщения, каждый раз вынужден проверять новые сообщения, о которых мне сигнализирует этот значок. Это тратит время. Оно ценное.
Исправьте пожалуйста.
А что означает треугольный значок? Первый раз вижу.