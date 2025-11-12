Как Вам новое оформление сайта? - страница 74
Можно просто Esc нажать на клавиатуре. А так да, лайтбоксы разные бывают, есть и те, кто сворачивают картинку при повторном нажатии на неё.
Это когда клавиатура рядом, а такое не часто при чтении.
Было-бы не плохо. На некоторый сайтах даже на прокручивание колёсика реагирует.
А когда наладят личные сообщения? Уже второй день они полностью недоступны и только горит, что типа есть новое сообщение... это не у меня одного так?
Добрый день. Откройте пожалуйста консоль браузера и пришите ее содержимое. Для оперы ctrl+shift+i
Здравствуйте.
Скриншот.
Здравствуйте.
Какие расширения установлены в браузере?
И как выглядит окно чатов, смотрю список вы получить смогли.
Какие расширения установлены в браузере?
верхний скриншот с расширениями. Новых я давно не устанавливал.
нижний скриншот - окно чатов.. оно просто пустое.
верхний скриншот с расширениями. Новых я давно не устанавливал.
Попробуйте еще очистить localstorage
помогло, спасибо!
Попробуйте еще очистить localstorage
У покупателя проблема с установкой продукта, подскажите, что нужно почистить?
Бывает так, что должно пройти какие-то время даже после правильного логина во вкладке Сообщество (зависит от Windows).
Можете просто отправить пользователя читать пост #1 (где я собрал, наверное, все возможные причины - кроме багов в самой Windows например).