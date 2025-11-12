Как Вам новое оформление сайта? - страница 74

Новый комментарий
 
Vitaliy Kuznetsov:

Можно просто Esc нажать на клавиатуре. А так да, лайтбоксы разные бывают, есть и те, кто сворачивают картинку при повторном нажатии на неё.

Это когда клавиатура рядом, а такое не часто при чтении.

 
Vitaly Muzichenko:

Это когда клавиатура рядом, а такое не часто при чтении.

Было-бы не плохо. На некоторый сайтах даже на прокручивание колёсика реагирует.

 
Nikolay Ivanov:
А когда наладят личные сообщения? Уже второй день они полностью недоступны и только горит, что типа есть новое сообщение... это не у меня одного так?

Добрый день. Откройте пожалуйста консоль браузера и пришите ее содержимое. Для оперы ctrl+shift+i

 
Ilia Ashirov:

Добрый день. Откройте пожалуйста консоль браузера и пришите ее содержимое. Для оперы ctrl+shift+i

Здравствуйте.

Скриншот.

Файлы:
error.jpg  46 kb
 
Nikolay Ivanov:

Здравствуйте.

Скриншот.

Какие расширения установлены в браузере?

И как выглядит окно чатов, смотрю список вы получить смогли.

 
Ilia Ashirov:

Какие расширения установлены в браузере?

И как выглядит окно чатов, смотрю список вы получить смогли.

 верхний скриншот с расширениями. Новых я давно не устанавливал.

нижний скриншот - окно чатов.. оно просто пустое. 

Файлы:
error3.jpg  65 kb
error2.jpg  63 kb
 
Nikolay Ivanov:

 верхний скриншот с расширениями. Новых я давно не устанавливал.

нижний скриншот - окно чатов.. оно просто пустое. 

Попробуйте еще очистить localstorage

 
Ilia Ashirov:

Попробуйте еще очистить localstorage

помогло, спасибо!

 
Ilia Ashirov:

Попробуйте еще очистить localstorage

У покупателя проблема с установкой продукта, подскажите, что нужно почистить?



 
Vitaly Muzichenko:

У покупателя проблема с установкой продукта, подскажите, что нужно почистить?



  • У покупателя логин во вкладке Сообщество - elenali, а не ElenaLi (иногда это имеет значение).
    Бывает так, что должно пройти какие-то время даже после правильного логина во вкладке Сообщество (зависит от Windows).
  • И еще - где-то админы указывали, что вкладка Маркет в Метатрейдере использует Internet Explorer и его окружение (желательно последней версии, у меня стоит версия 11, которую я переустанавливал, когда имел аналогичные проблемы).
  • Настройки Internet Explorer тоже имеют значение, и проверяются просто - если можно отправить личное сообщение кому-то (самому себе например) прямо из Метатрейдера с чата в верхнем правом углу Метатрейдера и без проблем (без выскакивающих окон и без "предупреждения о безопасности" и тому подобное) - то настройки Internet Explorer нормальные.

Можете просто отправить пользователя читать пост (где я собрал, наверное, все возможные причины - кроме багов в самой Windows например).

Маркет в МТ5 не работает
Маркет в МТ5 не работает
  • 2020.10.12
  • www.mql5.com
Подскажите что можно сделать , не работает Маркет в МТ5, 1...
1...676869707172737475767778798081...193
Новый комментарий