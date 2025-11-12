Как Вам новое оформление сайта? - страница 59
Как теперь в личных сообщениях передавать файлы?
Подождите пожалуйста субботы. До субботы обещали закончить интеграцию новых чатов.
В новом движке ещё глючней работа с таблицами, или я делаю что-то не так, как задумывалось разработчиками.
Очевидно, что таблицы берутся из экселя, а не рисуются тут в форме текстового сообщения. Раньше было достаточно скопировать таблицу, выделить текст и настроить структуру - указав число строк и столбцов и всё аккуратно выравнивалась - теперь же текст просто затирается, а после копирования вставляется картинка с текстом, при этом картинка выглядит хорошо. Вот пример
Так почему нельзя сделать, что б и таблица сразу вставлялась так же как картинка?
Как привести таблицу в соответствие с картинкой руками?
Вы этого хотели?
Хотел. Но как это делать то нынче?
Закончили?
Куда исчезли "Сообщения"?
Renat Fatkhullin, 2018.03.11 21:43
Так как это не просто местечковые чаты как было раньше, а большая распределенная коммуникационная система со множеством функций, то мы вынуждены выкатывать ее частями. В девелоперском окружении уже нельзя дальше держать - нужно выкатывать, чтобы остальные компоненты запустить.
Отдельная часть сейчас работает в режиме прокси для поддержки старых терминалов. Часть функций мы специально временно отключили.
К сожалению, столкнулись сразу с собственным ддосом от терминалов и ошибками проксирования.
Не беспокойтесь, все будет исправлено и функционала будет в 10 раз больше предыдущего.
чините сообщения скорей
