Ivan Titov:
Как теперь в личных сообщениях передавать файлы?

Подождите пожалуйста субботы. До субботы обещали закончить интеграцию новых чатов.

 

В новом движке ещё глючней работа с таблицами, или я делаю что-то не так, как задумывалось разработчиками.

Очевидно, что таблицы берутся из экселя, а не рисуются тут в форме текстового сообщения. Раньше было достаточно скопировать таблицу, выделить текст и настроить структуру - указав число строк и столбцов и всё аккуратно выравнивалась - теперь же текст просто затирается, а после копирования вставляется картинка с текстом, при этом картинка выглядит хорошо. Вот пример

Прибыль 14349
Доход 114678
Расход -100329
Прибыльность 1,14
ФВ 4,99
% прибыльных 34,38
КШ 0,04
МоВ 4,56
Макс просадка 2723


Так почему нельзя сделать, что б и таблица сразу вставлялась так же как картинка?

Как привести таблицу в соответствие с картинкой руками?

 

Вы этого хотели?

Rashid Umarov:

Вы этого хотели?

Хотел. Но как это делать то нынче?

 
Кажется сделали чтобы ссылки на сторонние сайты автоматом удалялись. Так-ли это?
 
Закончили?

 
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Куда исчезли "Сообщения"?

Renat Fatkhullin, 2018.03.11 21:43

Так как это не просто местечковые чаты как было раньше, а большая распределенная коммуникационная система со множеством функций, то мы вынуждены выкатывать ее частями. В девелоперском окружении уже нельзя дальше держать - нужно выкатывать, чтобы остальные компоненты запустить.

Отдельная часть сейчас работает в режиме прокси для поддержки старых терминалов. Часть функций мы специально временно отключили.

К сожалению, столкнулись сразу с собственным ддосом от терминалов и ошибками проксирования.

Не беспокойтесь, все будет исправлено и функционала будет в 10 раз больше предыдущего.


 
Что случилось, почему я не вижу информацию об исполнителе? Кто он, что делал....
 
Предлагаю улучшить поиск по сайту в разделах маркет и кодбаза, добавив торговую платформу как тэг для поиска!
чините сообщения скорей

