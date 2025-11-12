Как Вам новое оформление сайта? - страница 167

одному мне постоянно кажется что работает только один человек, который постоянно принимает не верные решения в плане разработок

дизайнер просто никакой, полный ноль. с учетом участников слава богу.

 
Уже долгое время не могу читать сообщения на сайте. Страница сообщения просто зависает при переходе на нее. Пробовал другие браузеры и через мобильный браузер. Ничего не помогает.  Думал проблему быстро решат, но уже больше месяца все по-прежнему. У других также или я один с такой проблемой?
 
У меня все нормально (захожу часто в сообщения, так как веду там канал).

Если в браузере у вас не получается - попробуйте смотреть прямо с Метатрейдера.
 
Спасибо за сообщение, проблему исправили. Проверьте пожалуйста.

 
В сигналах глобально оформление поменялось.. Пока ничего не понятно, но будем разбираться с этим всем
 
При просмотре сигнала на смартфоне не работает бургер-меню, левое меню тоже не открывается, переключение вкладок позиции-история-описание... тоже не работает, всё их содержимое показывается ниже на странице 
 
Отлично!
 
На мобильном телефоне страница сигнала выглядит просто ужасно - слова наплывают на слова, всё не ровно...
 

С месяц уже в мобильном яндекс браузере читать форум не возможно.

Комменты дублируются и наплывает друг на друга.

Я думал, что это косяк браузера, поэтому скачал другой браузер специально для просмотра форума MQL.

 

На смартфонах страница сигнала теперь работает нормально. Но есть просьба поменять местами цвета графиков баланса и эквити.

Сейчас они выглядят так (баланс - зелёный, эквити - голубой):


Хотелось бы наоборот, как в тестере: баланс - синий или голубой, эквити - зелёный.

