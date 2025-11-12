Как Вам новое оформление сайта? - страница 167
одному мне постоянно кажется что работает только один человек, который постоянно принимает не верные решения в плане разработок
дизайнер просто никакой, полный ноль. с учетом участников слава богу.
Уже долгое время не могу читать сообщения на сайте. Страница сообщения просто зависает при переходе на нее. Пробовал другие браузеры и через мобильный браузер. Ничего не помогает. Думал проблему быстро решат, но уже больше месяца все по-прежнему. У других также или я один с такой проблемой?
Если в браузере у вас не получается - попробуйте смотреть прямо с Метатрейдера.
Спасибо за сообщение, проблему исправили. Проверьте пожалуйста.
С месяц уже в мобильном яндекс браузере читать форум не возможно.
Комменты дублируются и наплывает друг на друга.
Я думал, что это косяк браузера, поэтому скачал другой браузер специально для просмотра форума MQL.
На смартфонах страница сигнала теперь работает нормально. Но есть просьба поменять местами цвета графиков баланса и эквити.
Сейчас они выглядят так (баланс - зелёный, эквити - голубой):
Хотелось бы наоборот, как в тестере: баланс - синий или голубой, эквити - зелёный.