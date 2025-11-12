Как Вам новое оформление сайта? - страница 114
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
НЕТ, неоднократно проверил...даже код пропустил стилизатором, чего никогда не делал
иначе бы вопросов не возникло - сначала побился с интерфейсом и лишь поняв что ТУПИК обратился
По виду кнопок CodeBase не видит код (или считает его не индикатором).
По виду кнопок CodeBase не видит код (или считает его не индикатором).
и чего ей в коде может нехватить ?
при этом индикатор-то работает и все его индикаторные вещи на местах...
и чего ей в коде может нехватить ?
при этом индикатор-то работает и все его индикаторные вещи на местах...
Может OnTick в коде есть?
Может OnTick в коде есть?
вот весь код...не люблю длинных кодов, поэтому довольно компактно и ничего лишнего.
только OnInit и OnCalculate
ну да бог с ним с CodeBase, пока-что в блог поместил...
но искусственные препятствия немного напрягают
Исчезла информация отображения закачек по странам на карте для продуктов маркета.
Исчезла информация отображения закачек по странам на карте для продуктов маркета.
Отображение статистики на карте починили. Спасибо за обращение.
У меня в профиле отображается какой-то левый eMail - это для конспирации или куда пожаловаться на эту нефинансовую проблему?
Где именно? В "Настройки" - "Безопасность" - "Email"?
Где именно? В "Настройки" - "Безопасность" - "Email"?
В настройках - правильный, неправильный тут - https://www.mql5.com/ru/users/f2011