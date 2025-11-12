Как Вам новое оформление сайта? - страница 114

Maxim Kuznetsov #:

НЕТ, неоднократно проверил...даже код пропустил стилизатором, чего никогда не делал

иначе бы вопросов не возникло - сначала побился с интерфейсом и лишь поняв что ТУПИК обратился

По виду кнопок CodeBase не видит код (или считает его не индикатором). 

 
Vladimir Karputov #:

По виду кнопок CodeBase не видит код (или считает его не индикатором). 

и чего ей в коде может нехватить ?

#property copyright "Maxim A.Kuznetsov"
#property link      "https://www.luxtrade.tk"
#property version   "1.00"
#property description "Show other symbol candles in subwindow"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   2
//--- plot OPEN
#property indicator_label1  "PRICE"
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
#property indicator_color1  clrGreen,clrWhite,clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1

#property indicator_label2  "GAP"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1

при этом индикатор-то работает и все его индикаторные вещи на местах...

 
Maxim Kuznetsov #:

и чего ей в коде может нехватить ?

при этом индикатор-то работает и все его индикаторные вещи на местах...

Может OnTick в коде есть?

 
Vladimir Karputov #:

Может OnTick в коде есть?

вот весь код...не люблю длинных кодов, поэтому довольно компактно и ничего лишнего.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  OtherSymbol.mq5 |
//|                                                Maxim A.Kuznetsov |
//|                                          https://www.luxtrade.tk |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Maxim A.Kuznetsov"
#property link      "https://www.luxtrade.tk"
#property version   "1.00"
#property description "Show other symbol candles in subwindow"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   2
//--- plot OPEN
#property indicator_label1  "PRICE"
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
#property indicator_color1  clrGreen,clrWhite,clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1

#property indicator_label2  "GAP"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- input parameters
input string   SYMBOL="GDAXIm";
//--- indicator buffers
double         OPEN[];
double         HIGH[];
double         LOW[];
double         CLOSE[];
double         GAP[];

bool dontcalc=false;

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {

   SetIndexBuffer(0,OPEN,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,HIGH,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,LOW,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,CLOSE,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,GAP,INDICATOR_DATA);
   bool custom=true;
   dontcalc=false;
   if(!SymbolExist(SYMBOL,custom))
     {
      Alert(StringFormat("Symbol %s not found,choose other!!",SYMBOL));
      IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Unknown symbol");
      SymbolSelect(SYMBOL,true);
      dontcalc=true;
     }
   else
     {
      IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,SYMBOL);
     }

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   if(dontcalc)
      return rates_total;
   if(SeriesInfoInteger(SYMBOL,_Period,SERIES_BARS_COUNT)<ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_BARS)+ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR) || SeriesInfoInteger(SYMBOL,_Period,SERIES_SYNCHRONIZED)==0)
     {
      return 0;
     }
   for(int bar=prev_calculated<=0?0:prev_calculated-1; bar<rates_total; bar++)
     {
      int i=rates_total - bar - 1;
      datetime origtime=time[bar];
      int shift=iBarShift(SYMBOL,_Period,origtime,true);
      if(shift<0)
        {
         OPEN[bar]=HIGH[bar]=LOW[bar]=CLOSE[bar]=EMPTY_VALUE;
         if(bar>0)
           {
            if(GAP[bar-1]!=EMPTY_VALUE)
               GAP[bar]=GAP[bar-1];
            else
               if(CLOSE[bar-1]!=EMPTY_VALUE)
                  GAP[bar]=CLOSE[bar-1];
               else
                  GAP[bar]=EMPTY_VALUE;
           }
        }
      else
        {
         MqlRates rates[1];
         CopyRates(SYMBOL,_Period,shift,1,rates);
         OPEN[bar]=rates[0].open;
         HIGH[bar]=rates[0].high;
         LOW[bar]=rates[0].low;
         CLOSE[bar]=rates[0].close;
         GAP[bar]=EMPTY_VALUE;
        }
     }
   return(rates_total);
  }

только OnInit и OnCalculate

ну да бог с ним с CodeBase, пока-что в блог поместил...

но искусственные препятствия немного напрягают

 

Исчезла информация отображения закачек по странам на карте для продуктов маркета.


 
Посмотрел. У меня в "Опера" тоже не отображаются страны на карте. 
 
Volodymyr Zubov #:

Исчезла информация отображения закачек по странам на карте для продуктов маркета.


Отображение статистики на карте починили. Спасибо за обращение.

 
У меня в профиле отображается какой-то левый eMail - это для конспирации или куда пожаловаться на эту нефинансовую проблему?
 
Alexander Puzanov #:
У меня в профиле отображается какой-то левый eMail - это для конспирации или куда пожаловаться на эту нефинансовую проблему?

Где именно? В "Настройки" - "Безопасность" - "Email"?

 
Vladimir Karputov #:

Где именно? В "Настройки" - "Безопасность" - "Email"?


В настройках - правильный, неправильный тут - https://www.mql5.com/ru/users/f2011

