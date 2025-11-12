Как Вам новое оформление сайта? - страница 189
В большинстве случаев - это не баг mql5 интернет-портала; причин - много (у меня тоже было такое, но из-за host файла, который пришлось править на новом ноутбуке с Windows 11) - поэтому я и дал сообщение со ссылками на информацию про причины этого.
Сергей, пожалуйста, не нужно учить, если не знакомы с проблемой.
Так часто бывает, только задашь вопрос, от вас 28 сообщений мимо, и вопрос теряется.
Меня интересует ответ разработчиков, чтобы они разобрались с проблемой.
Спасибо!
Дублирую:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как Вам новое оформление сайта?
Vitaly Muzichenko, 2025.03.06 08:28
Отправил изображение в чат фриланса и забыл сразу обновить страницу F5
--
Также, при прокрутке сообщений в поиске нужного, часто недокручиваешь до нужного и ловишь 403.
Не грузятся картинрки на страницах с правилами написания статей.
[edit] Windows 10, Google Chrome Version 134.0.6998.89 (Official Build) (64-bit)
Опять вылез бадж с одним непрочитанным сообщением в правом верхнем углу сайта. Промотал всю личку до конца - ничего нового нет, уведомление не пропадает.
Предложение разработчикам - сделать в скриптах принудительную фокусировку первого непрочитанного сообщения, из-за которого выводится счетчик, если пользователь кликает на бадже.
Вероятно, суть проблемы из-за каких-то технических уведомлений, тогда их нужно фиксить или глушить. Например, я сейчас в панели разработчика браузер вижу, кто приходят какие-то update-ы с текстом "Обновления в работах". Ну тыкал я и в работы - ничего похожего не вижу. Есть также обновление frientship_offered со счетчиком 523, но оно, насколько я понимаю, постоянное, т.к. уже 523 оффера я не принял ;-), значит вероятно бадж выводится не из-за этого.
Было такое, да. На ПК глядел - все сообщения прочитаны. Потом поглядел в мобильной версии в хроме - там увидел одно непрочитанное, старое как мир. Прочитал заново, и всё ушло и там, и там.
Раздражает ошибка при добавлении сообщения на форум
UPDНикаких черновиков - всё написанное - удаляется к х....м.
Сейчас это сообщение с 3-го раза добавил.
Благо мысль пробежала про "скопировать на всякий случай", а если не пробежала - всё, заново пиши, заново вспоминай, чё хотел написать.
И такое уже 1,5 года наверное. Круто.
Не совсем полностью удаляется. Можно попробовать такой обходной маневр (как средство спасения утопающих силами самих утопающих). Если закладка со страницей еще не закрыта, в браузере в панели разработчика нужно найти Shadow DOM - там все элементы редактирования с последним набранным текстом/данными.
Было такое, да. На ПК глядел - все сообщения прочитаны. Потом поглядел в мобильной версии в хроме - там увидел одно непрочитанное, старое как мир. Прочитал заново, и всё ушло и там, и там.
Вот и не понятно, как старые сообщения становятся непрочитанными. Я переключился на английский язык, и там в русских чатах увидел одно яко-бы обновленное, но в том разговоре не было изменений несколько месяцев.
Опечатка или кривой перевод
Англоязычный вариант выглядит нормально
Периодически 4 знак проскакивает у USDJPY на главной странице.