Как Вам новое оформление сайта? - страница 192

Vitaliy Kuznetsov #:


Убрали WM на пополнение и все как будто только им и пользовались..


не пей пал все пользовались.

как он отваливался продажи раза в два падают, такое уже бывало не раз.

 
ну что это за  заголовок вкладки в ветке -  Торговые нюансы: Плюсы, минусы. Ответная реакция. - страница 44

неужели нельзя нормально сделать? тыщу лет уже так

открываешь непрочитанные темы, по среди страницы и нужно пролистывать вверх смотреть о чем на этой странице вообще речь идет, вместо того что-бы просто навести на вкладку

 
Поддерживаю. Абсолютно бессмысленная всплывающая подсказка с последним сообщением вместо названия темы.

 
Тоже поддержу.
 

Опять (в 25-й раз) в личке стали каким-то образом плодиться подписки на какие-то левые каналы.

Как можно за много лет так и не прикрыть дыру в сайте, чтобы подписываться мог только конкретный юзер по собственному желанию, а не получать спам-подписки по воле не пойми кого?

 
В интерфейсе сайта, похоже, организована полная анонимность для спам-канальщиков, то есть невозможно выяснить, кто является автором канала и нет кнопки "нарушение". Можно только "отписаться", но через несколько часов происходит новая подписка.
 
Stanislav Korotky #:
нет кнопки "нарушение"

Есть ссылка (в каждом сообщении каналов):

 
Sergey Golubev #:

Есть ссылка (в каждом сообщении каналов):

Гы, а почему этого пункта нет в трех точках самого канала? Там сейчас только "Выключить уведомления". Спамом является неавторизованная подписка, а не отдельное сообщение.
 
Stanislav Korotky #:
Гы, а почему этого пункта нет в трех точках самого канала? Там сейчас только "Выключить уведомления". Спамом является неавторизованная подписка, а не отдельное сообщение.


Насчет неавторизованной подписки ... был когда-то Google+ и там были круги (как приблизительный аналог здешних каналов и групп). Так вот - там были неавторизованные подписки в эти круги (круги общения), и это было нормально.

Но была там общая настройка - чтобы не включать вообще ни в какие круги (ни в те которые хочешь, ни в те которые ни хочешь ... ни в какие).

---------------------

Увидел ваше нажатие ... но там когда нажимаете "Спам" - лучше еще писать текст - типа почему спам - например "подписали на канал" или что-то подобное.
Потому что, например, мне на канале нажимают "Спам"- хотя я сам никого не подписываю ...

Поэтому - лучше давать текст вместе с нажатием - можно текст на английском ... 

---------------------

В профиле есть настройка - 

Предлагали выделить подписку на каналы/группы как отдельную настройку (чтобы было как в Google+) - а сейчас это идет вместе с личными сообщениями (то есть, если я поставлю "Только друзья", то и в личных сообщениях смогут писать только они).

Я думаю, что когда будет апгрейд каналов и групп (это обещали) и, может быть, когда сделают платные каналы и группы и так далее - то это все учтут.

---------------------

А пока - если кто-то подписал - то отпишитесь.
Если тот же канал подписал вас второй или более раз - жмите на Нарушение и опишите ситуацию текстом.

То есть - если на тот же канал подписывают два и более раз -то модераторы могут сделать предупреждение канальщику, а если и более - то админы могут забанить канал на какое-то время или насовсем.

 

у все проблема с просмотром кодов из CodeBase через планшет?

там где 2 файла то весь код съезжает вправо, а слева дерево файлов, и в мобильном и десктоп режиме - одинаково


Страница просмотра приложения:

в режиме мобильного просмотра страницы описания, нет просмотра кода?? как нет??? (Но так было всегда), прощай диван с планшетом, читать коды только за рабочим компом


в режиме десктопа появляется кнопка "Просмотр", а ее нет, не влезла видимо. Все код невозможно посмотреть...


так же в этом же режиме если файла 2, то там слово "Просмотр" смещается и накладывается на другой текст... В общем не работает ничего с планшетом в CodeBase.

Планшет Mi Pad7, браузер Samsung Internet

