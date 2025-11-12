Как Вам новое оформление сайта? - страница 192
Убрали WM на пополнение и все как будто только им и пользовались..
не пей пал все пользовались.
как он отваливался продажи раза в два падают, такое уже бывало не раз.
неужели нельзя нормально сделать? тыщу лет уже так
открываешь непрочитанные темы, по среди страницы и нужно пролистывать вверх смотреть о чем на этой странице вообще речь идет, вместо того что-бы просто навести на вкладку
ну что это за заголовок вкладки в ветке - Торговые нюансы: Плюсы, минусы. Ответная реакция. - страница 44
Поддерживаю. Абсолютно бессмысленная всплывающая подсказка с последним сообщением вместо названия темы.
Опять (в 25-й раз) в личке стали каким-то образом плодиться подписки на какие-то левые каналы.
Как можно за много лет так и не прикрыть дыру в сайте, чтобы подписываться мог только конкретный юзер по собственному желанию, а не получать спам-подписки по воле не пойми кого?
нет кнопки "нарушение"
Есть ссылка (в каждом сообщении каналов):
Гы, а почему этого пункта нет в трех точках самого канала? Там сейчас только "Выключить уведомления". Спамом является неавторизованная подписка, а не отдельное сообщение.
Насчет неавторизованной подписки ... был когда-то Google+ и там были круги (как приблизительный аналог здешних каналов и групп). Так вот - там были неавторизованные подписки в эти круги (круги общения), и это было нормально.
Но была там общая настройка - чтобы не включать вообще ни в какие круги (ни в те которые хочешь, ни в те которые ни хочешь ... ни в какие).
Увидел ваше нажатие ... но там когда нажимаете "Спам" - лучше еще писать текст - типа почему спам - например "подписали на канал" или что-то подобное.
Потому что, например, мне на канале нажимают "Спам"- хотя я сам никого не подписываю ...
Поэтому - лучше давать текст вместе с нажатием - можно текст на английском ...
В профиле есть настройка -
Предлагали выделить подписку на каналы/группы как отдельную настройку (чтобы было как в Google+) - а сейчас это идет вместе с личными сообщениями (то есть, если я поставлю "Только друзья", то и в личных сообщениях смогут писать только они).
Я думаю, что когда будет апгрейд каналов и групп (это обещали) и, может быть, когда сделают платные каналы и группы и так далее - то это все учтут.
А пока - если кто-то подписал - то отпишитесь.
Если тот же канал подписал вас второй или более раз - жмите на Нарушение и опишите ситуацию текстом.
То есть - если на тот же канал подписывают два и более раз -то модераторы могут сделать предупреждение канальщику, а если и более - то админы могут забанить канал на какое-то время или насовсем.
у все проблема с просмотром кодов из CodeBase через планшет?
там где 2 файла то весь код съезжает вправо, а слева дерево файлов, и в мобильном и десктоп режиме - одинаково
Страница просмотра приложения:
в режиме мобильного просмотра страницы описания, нет просмотра кода?? как нет??? (Но так было всегда), прощай диван с планшетом, читать коды только за рабочим компом
в режиме десктопа появляется кнопка "Просмотр", а ее нет, не влезла видимо. Все код невозможно посмотреть...
так же в этом же режиме если файла 2, то там слово "Просмотр" смещается и накладывается на другой текст... В общем не работает ничего с планшетом в CodeBase.
Планшет Mi Pad7, браузер Samsung Internet