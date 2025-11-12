Как Вам новое оформление сайта? - страница 153
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как сделать это в скринах продукта? Они ведь вставляются в редакторе продукта, а не здесь на форуме.
а там надо дать реальный адрес, чтобы восхищённые зрители могли засвидетельствовать весь свой восторг от GIF-ки
На удивление уже второй раз вижу, как люди думают, что активации - количество продаж.
Не смотря на то, что можно навести курсор и прочитать, до этого догадаться крайне сложно.
Предлагаю добавить знак вопроса рядом с количеством активаций
Ко всему прочему, многие не знают, как правильно установить продукт на второй терминал и попросту тратят активации.
Мне один чел написал, что потратил 5 активаций и что 20 мало. Я объяснил ему, что можно скопировать в новый терминал на том же железе.
Не знаю, как это всё происходит, но думаю, если чел пытается использовать активацию на том же железе, то она не должна тратиться и должно быть простое "установить" из аккаунта.
Не знаю, как это всё происходит, но думаю, если чел пытается использовать активацию на том же железе, то она не должна тратиться и должно быть простое "установить" из аккаунта.
Если увеличить браузер, сообщения больше не будут видны. (Firefox)
Если увеличить браузер, сообщения больше не будут видны. (Firefox)
У меня тактже пропали чаты - браузер Opera разрешение экрана 1024 на 600
Если увеличить браузер, сообщения больше не будут видны. (Firefox)
Если увеличить браузер, сообщения больше не будут видны. (Firefox)
Спасибо за сообщение. Исправили
У меня в Firefox и в Хроме приходится менять масштаб со 100% до 80% чтобы написать сообщение в личку или сделать сообщение в канал (потому что поле написания сообщения "ушло" вниз за монитор).
Спасибо.
Пропала боковая панель в собственном профиле, да и "друзья" ушли вниз
Браузер Opera разрешение экрана 1024на600, используется боковая панель браузера
Пропала боковая панель в собственном профиле, да и "друзья" ушли вниз
Браузер Opera разрешение экрана 1024на600, используется боковая панель браузера
Увидел ваш пост и зашел на свой форумный профиль на Opera и всё как у вас.
Но я расширил экран/размер Оперы мышкой (до момента когда появляется боковая панель) и опять сузил как было, и сейчас все нормально (не знаю как это повлияло, но сейчас на всех трех браузерах - без проблем).