А как сделать это в скринах продукта? Они ведь вставляются в редакторе продукта, а не здесь на форуме.

а там надо дать реальный адрес, чтобы восхищённые зрители могли засвидетельствовать весь свой восторг от GIF-ки

 

На удивление уже второй раз вижу, как люди думают, что активации - количество продаж.

Не смотря на то, что можно навести курсор и прочитать, до этого догадаться крайне сложно.

Предлагаю добавить знак вопроса рядом с количеством активаций

Ко всему прочему, многие не знают, как правильно установить продукт на второй терминал и попросту тратят активации.

Мне один чел написал, что потратил 5 активаций и что 20 мало. Я объяснил ему, что можно скопировать в новый терминал на том же железе.

Не знаю, как это всё происходит, но думаю, если чел пытается использовать активацию на том же железе, то она не должна тратиться и должно быть простое "установить" из аккаунта.

 
Не тратится при активации на том же железе
 

Если увеличить браузер, сообщения больше не будут видны. (Firefox)


 
У меня тактже пропали чаты - браузер Opera разрешение экрана 1024 на 600


 
У меня в Firefox и в Хроме приходится менять масштаб со 100% до 80% чтобы написать сообщение в личку или сделать сообщение в канал (потому что поле написания сообщения "ушло" вниз за монитор).
 
Спасибо за сообщение. Исправили

 
Да, все исправилось.
Спасибо.
 

Пропала боковая панель в собственном профиле, да и "друзья" ушли вниз

Браузер Opera разрешение экрана 1024на600, используется боковая панель браузера

 
Пропала боковая панель в собственном профиле, да и "друзья" ушли вниз

У меня все в порядке: на Firefox и на Chrome.

Увидел ваш пост и зашел на свой форумный профиль на Opera и всё как у вас.
Но я расширил экран/размер Оперы мышкой (до момента когда появляется боковая панель) и опять сузил как было, и сейчас все нормально (не знаю как это повлияло, но сейчас на всех трех браузерах - без проблем).
