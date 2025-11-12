Как Вам новое оформление сайта? - страница 128
Чат во фриланс-сервисе, кнопка Howto:
Это только у меня так?
Считаю, что следует вернуть сюда (продублировать):
Вот это:
А то может показаться, что продукт старый
При создании логотипа продукта есть три размера значков.
140x140 написано, что для показа в витрине, но в магазине/маркете на сайте значки 125x125. В разделе продавец у себя карточки отличаются по размеру от витрины маркета. Вроде 130x130.
Где-то есть закругления, где-то нет. Может их вообще убрать? Требуется стандартизация вопроса. Уже 5 размеров насчитал из 3-х возможных к загрузке.
UPD:
при добавлении версии
#property version "2.06"
показывает следующее
Браузер Vivaldi
1. Заходим - Продавец - Статистика
2. Уменьшаем горизонтально размер браузера
Всё, сайт обратно не расширяется, кнопки не жмутся, остаётся только закрыть страницу
Изображения должны соответствовать следующим требованиям:
Добавляю 200х200 дальше они сами масштабируются и нет никаких проблем.
Так-то да. Просто рисую отдельно для каждого размера, иначе замыливаются и мелкие элементы не видны вовсе, их делаю для маленьких размеров больше.
Раз дали такую возможность, стоит воспользоваться. Уберут возможность, придётся сначала адаптировать элементы для маленьких, потом на основе рисовать единую большую.
Какое-то время было видно "покупки за месяц".
Сейчас не видно в firefox и chrome браузерах. Убрали совсем или временно не работает ?