Вроде бы мелочь, но... 
В прошлой версии "сайта" цифра баланса в меню была активной ссылкой для перехода в раздел платежи. 
Сейчас же только слово "платежи" есть ссылкой. 
Можно ли сделать цифру баланса в меню слева сделать также активной ссылкой как ранее ? 
Это очень удобно, когда работаешь с телефоном одной рукой. 
Казалось бы.... 
 

Чат во фриланс-сервисе, кнопка Howto:



Это только у меня так?

 
Когда в чат хочу вставить таблицу она сразу отправляется собеседнику при нажатии CTRL+v в поле для сообщений, что недопустимо!
 

Считаю, что следует вернуть сюда (продублировать):



Вот это: 


А то может показаться, что продукт старый

 

При создании логотипа продукта есть три размера значков.

140x140 написано, что для показа в витрине, но в магазине/маркете на сайте значки 125x125. В разделе продавец у себя карточки отличаются по размеру от витрины маркета. Вроде 130x130.

Где-то есть закругления, где-то нет. Может их вообще убрать? Требуется стандартизация вопроса. Уже 5 размеров насчитал из 3-х возможных к загрузке.


UPD:

при добавлении версии

#property version       "2.06"

показывает следующее


 
Плюс 1. 
Я тоже поначалу путался 
 

Браузер Vivaldi

1. Заходим - Продавец - Статистика

2. Уменьшаем горизонтально размер браузера

Всё, сайт обратно не расширяется, кнопки не жмутся, остаётся только закрыть страницу

 
Изображения должны соответствовать следующим требованиям:

  • Размер для показа в карточке: 200x200 пикселей, для показа на витрине 140x140 пикселей, для платформы MetaTrader 5: 60х60 пикселей
  • Формат: GIF, PNG, JPG, JPEG

Добавляю 200х200 дальше они сами масштабируются и нет никаких проблем.

 
Так-то да. Просто рисую отдельно для каждого размера, иначе замыливаются и мелкие элементы не видны вовсе, их делаю для маленьких размеров больше.

Раз дали такую возможность, стоит воспользоваться. Уберут возможность, придётся сначала адаптировать элементы для маленьких, потом на основе рисовать единую большую.

 

Какое-то время было видно "покупки за месяц".

Сейчас не видно в firefox и chrome браузерах. Убрали совсем или временно не работает ?

