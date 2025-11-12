Как Вам новое оформление сайта? - страница 188
Как проставить свою оценку в звездочках исходнику в кодобазе? Раньше можно было кликнуть мышью, сейчас такой возможности нет.
Vladislav Boyko, 2025.02.22 19:57
Зачем отзыв, если есть неограниченная тема "Обсуждение"?
Что ставить в третьем пункте - пока неизвестно, но он также важен!
При этом нужно заметить, что разработчик тратит время на выставление кода, которое не оплачивается --- никогда, то есть делает это безвозмездно. После скачивания кода ему за это не начисляют даже 1 цент.
А ведь в кодобазу идут за реализацией самого кода, а не за картинками и форматированием.
Сегодня пришёл такой шедевральный код, и так везде, вот и думаю, полезный он, или нет?
С одной строны разработчик пытался показаться умным, что умеет использовать тернарный оператор = это плюс карму, а с другой - нужно оторвать руки - зачем весь этот бред в этом месте, если всё решается одной строкой StringSubstr()
Если он бездарно использует тернарный оператор = вывод напрашивается сам: "У него плохой сигнал"
Но этот рейтинг ему скорее всего пойдёт в общий, что также вызывает вопросы: там смешаны мухи, котлеты и кукурузные палочки,
"Суммарный рейтинг по всем продуктам, сигналам и работам", каким боком продукты относятся к сигналам? Ну не смог покупатель настроить робота, поставил 1 звезду, а кому-то понравился сигнал и он поставил 5 звезд.
Суммарный рейтинг = менее "3", что говорит о том, что пользователь "Студент" во всех экосистемах ресурса. Чудеса?
Рейтинг в том виде как есть сейчас - похож на этот код
Отсутствует технческая возможность написать комметарий к жалобе ввиду ограничения максмальной длинны коментария в 0 символов.
.
Отправил изображение в чат фриланса и забыл сразу обновить страницу F5
Sergey Golubev, 2023.12.11 20:10Про ошибку 403 есть короткая ветка с перечислением причин -
привет mql5. ошибка 403.
Более подробно - англоязычный блог пост - Summary: Installation Failed - Error 403 and more
--------------------
Если нет времени все читать и так далее - попробуйте сменить IP (в случае, если вы заходите не с VPS), то есть - если у вас динамическое IP, то выключите компьютер и роутер на несколько минут (главное - выключите роутер), IP сменится, и может все будет нормально.
Я знаю что это за ошибка, и Я о ней писал ранее, в какой момент она возникает.
Это до сих пор не исправлено.
