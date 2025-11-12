Как Вам новое оформление сайта? - страница 31
Есть подозрение что было сообщение на новой странице которое потом удалили. Сообщения нет, а страница осталась.
ps. Хотя в этой теме этот вариант не сработал. Я удалил это сообщение и страница удалилась, а в теме "Интересное и юмор" новое сообщение появляется на новой странице и страница остаётся после удаления сообщения.
В том и дело, что Я не Кличко, и рука не 2 метра)
Очень часто нога закинута на полку стола, а это почти 70см от пола, и спинка стула откинута назад, то есть мышка находится в пределах размаха пол-руки, а клавиатура в пределах недосягаемости, и менять удобное положение чтоб нажать кнопку "Home" ???, не, ну это перебор
Это опасно, я так на деревянном стуле качался во время работы. А потом хрясть, и он развалился. А на голове были наушники, хорошо, что с вылетающим штекером. Упал не больно, на перекате. Но когда поднялся, обнаружил на коврике кучу обломков ножки, острые, размером с хороший ножик. Повезло, что не напоролся. А то читал бы форум с того света.
Сделал вывод, купил кондовый железный стул, сижу - качаюсь ))
Раньше, до смены шрифтов, главное меню сайта такое было при разрешении 1280*1024
Со вчерашнего дня фамилию добавили, теперь, чтобы на форум попасть с главной страницы, дополнительный клик приходится делать, так как пункт ушел в "троеточие".
Я, конечно, в закладках могу изменить ссылку с главной страницы сразу на форум, но, в общем-то, мне не обязательно свою фамилию видеть. Правая сторона меню стала внахлест на левую наступать.Пока приходится переходить на масштаб страницы - 90%, чтобы не такой укрупненный шрифт получался.
Какой вообще смысл в отображении Ф.И.О. - это нужно для тролей только - что б не запутаться...
Странно, у меня имя и фамилия уже несколько месяцев отображается
Не, у меня только 1-2 дня. Ну Вы, если что новое увидите, предупреждайте, чтоб я подготовился психологически )).
Немного поюзал сайт после перерыва и заметил, что пропало заскакивание курсора на поле комментируемого текста. Очень рад, а то у меня уже нервный тик начинался от этого взпрыг-эффекта!
Кто бы ты ни был, добрый человек, спасибо, что поправил бяку )
Пошерстив немного сайт внутри, пришёл к выводу: сайт проект реально большой и крутой, и все выбросы с нашей стороны в огород разработчиков - гон.
В общем нужны только конструктивные предложения с нашей стороны, и не более.
Нее не пропало , еще бывает с мобильных девайсов.
Борюсь просто сначала отвечаю на пост пустым сообщением, записываю. Затем поднимаю свой ответ на редактирование , тогда уже нормально.