abolk:

а как вы отличаете дизайнеров любительского уровня от дизайнеров-профессионалов? 

Если  слушают музыку, то как определяют, хорошая или плохая.

Когда-то я работал помощником гл. художника, разрабатывал компьютерных программ графического характера, и работал с дизайнерами программных продуктов, и еще мой сын работает web программистом, сотрудничает с web дизайнерами, и часто смотрю как оформляют сайты с нуля.

Когда у человека есть способности, и много работает с профессионалами, со временем он тоже станет профессионалом.

Вот я только что смотрел какой-то форум, шапка которого сделано хорошо.

 

 
Давайте Лебедеву в бизнес-линч напишем, пусть сравнит и покритикует. Кому не лень?
 
Petros:

У всех начинающих web дизайнеров любительского уровня, есть одна хроническая болезнь: на сайте придумывать необычные фокусы, чтобы показать свое превосходство.

Фокусы это ракета летающая?))
 
Karpushkin:
Фокусы это ракета летающая?))

Нет, это лупа без надписей и без текст бокса.

После окончания игры Герта-Бавария, сделаю свои предложения. 

 
Petros:

Нет, это лупа без надписей и без текст бокса.

После окончания игры Герта-Бавария, сделаю свои предложения. 

Предлагаю такой тест: те кому новый дизайн не нравится, пробуют одну неделю не заходить на форум. А если в течении недели не сдержатся и зайдут - значит новое оформление признаётся удачным и вызывающим патологическую зависимость к посещению форума.
 
barabashkakvn:
А если в течении недели не сдержатся и зайдут - значит новое оформление признаётся удачным и вызывающим патологическую зависимость к посещению форума.

А може это значит что посетитель освоил возможности своего браузера на уровне полноценного пользователя?

 

 


1- Почему такой несовременный сжатый шрифт ?

2- Этот фон не смотрится, такое впечатление, что-то изношенный из 80-х годов. Можно сделать фон более темного цвета.

3- Этот фон не в гармонии с синим цветом, и еще надпись плохо видно.

4- лого нужно убрать, все равно маленький.

5-Каждый пользователь хорошо знает свое имя-фамилия и не нужно жирно и с большим шрифтом написать.

6-После фамилии пользователя стоит флаг, для выбора языка. Такое впечатление, что пользователь из этой страны.  

7- Лупа без надписей и без текст-бокса для ввода данных. А когда при нажатии на нее открывается окно, то перекрывает других.

 

Поскольку я торгую на МТ5, и пишу программы на MQL5, то мне очень хочется видеть компанию MQ среди таких компаний, какие  Microsoft, Apple, Google . . . .

Всего хорошего (принимаю тест Барабашки). 

 
Petros:

Поскольку я торгую на МТ5, и пишу программы на MQL5, то мне очень хочется видеть компанию MQ среди таких компаний, какие  Microsoft, Apple, Google . . . .


Не хочу забегать вперед, но складывается впечатление, что дизайн лепится с оптимизацией под планшеты в стиле приложения под андроид.

меню стало как переключение Tabов

справа данные личного кабинета и поиск - опять узнается планшетный след.

если это так, то МК молодцы, идут в ногу со временем.

посмотрим насколько получится данный эксперимент.

 
Адроид, Андроид. А может дизайн делается под планшеты на Windows 8.1?
 

А почему смену верхнего меню -- даже не смену меню, а смену цветового решения -- все называют "новым дизайном сайта"?

По сути -- система меню не изменилась -- цвет желто/синий паршивый -- со вкусом у дизайнера или у администрации ...

Поменялась только правая часть:

-- ник был -- вместо ника появились аватарка и имя, которые заняли неинформационного много места

-- язык с флагом поятнул на себя место, как буд-то одного флага недостаточно

-- иконки сообщений из-за цветового решения стали безобразными и стали плохо видны

p.s. Как было раньше -- легко сравнить, зайдя на https://www.mql4.com/ru 

Старый вариант определённо и давно напрашивался на изменения 

