а как вы отличаете дизайнеров любительского уровня от дизайнеров-профессионалов?
Если слушают музыку, то как определяют, хорошая или плохая.
Когда-то я работал помощником гл. художника, разрабатывал компьютерных программ графического характера, и работал с дизайнерами программных продуктов, и еще мой сын работает web программистом, сотрудничает с web дизайнерами, и часто смотрю как оформляют сайты с нуля.
Когда у человека есть способности, и много работает с профессионалами, со временем он тоже станет профессионалом.
Вот я только что смотрел какой-то форум, шапка которого сделано хорошо.
У всех начинающих web дизайнеров любительского уровня, есть одна хроническая болезнь: на сайте придумывать необычные фокусы, чтобы показать свое превосходство.
Фокусы это ракета летающая?))
Нет, это лупа без надписей и без текст бокса.
После окончания игры Герта-Бавария, сделаю свои предложения.
А если в течении недели не сдержатся и зайдут - значит новое оформление признаётся удачным и вызывающим патологическую зависимость к посещению форума.
А може это значит что посетитель освоил возможности своего браузера на уровне полноценного пользователя?
1- Почему такой несовременный сжатый шрифт ?
2- Этот фон не смотрится, такое впечатление, что-то изношенный из 80-х годов. Можно сделать фон более темного цвета.
3- Этот фон не в гармонии с синим цветом, и еще надпись плохо видно.
4- лого нужно убрать, все равно маленький.
5-Каждый пользователь хорошо знает свое имя-фамилия и не нужно жирно и с большим шрифтом написать.
6-После фамилии пользователя стоит флаг, для выбора языка. Такое впечатление, что пользователь из этой страны.
7- Лупа без надписей и без текст-бокса для ввода данных. А когда при нажатии на нее открывается окно, то перекрывает других.
Поскольку я торгую на МТ5, и пишу программы на MQL5, то мне очень хочется видеть компанию MQ среди таких компаний, какие Microsoft, Apple, Google . . . .
Всего хорошего (принимаю тест Барабашки).
Не хочу забегать вперед, но складывается впечатление, что дизайн лепится с оптимизацией под планшеты в стиле приложения под андроид.
меню стало как переключение Tabов
справа данные личного кабинета и поиск - опять узнается планшетный след.
если это так, то МК молодцы, идут в ногу со временем.
посмотрим насколько получится данный эксперимент.
А почему смену верхнего меню -- даже не смену меню, а смену цветового решения -- все называют "новым дизайном сайта"?
По сути -- система меню не изменилась -- цвет желто/синий паршивый -- со вкусом у дизайнера или у администрации ...
Поменялась только правая часть:
-- ник был -- вместо ника появились аватарка и имя, которые заняли неинформационного много места
-- язык с флагом поятнул на себя место, как буд-то одного флага недостаточно
-- иконки сообщений из-за цветового решения стали безобразными и стали плохо видны
p.s. Как было раньше -- легко сравнить, зайдя на https://www.mql4.com/ru
Старый вариант определённо и давно напрашивался на изменения