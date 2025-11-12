Поправили менюшку - мы бдим за Вами :)

Как Вам новое оформление сайта? - страница 14
При обновлении страницы (или переходе на другую страницу) около 1/2 секунды созерцаю текст без стилей, потом стили подгружаются.
не хватает уведомлений сообщений - это ужасно
Что это за деградация - меню выглядит ужасно - неправильное распознание размера экрана?
А какой броузер и какой юзер агент у вашего броузера?
Опера
Информация о версии
Идентификация браузера
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36 OPR/41.0.2353.69