Как Вам новое оформление сайта? - страница 14

Опять обновление, разъехалась менюшка в шапке... зачем?
 
При обновлении страницы (или переходе на другую страницу) около 1/2 секунды созерцаю текст без стилей, потом стили подгружаются.
 
Karputov Vladimir:
Всё стабилизировалась. Теперь страницы сразу грузятся со стилями.
 
Поправили менюшку - мы бдим за Вами :)
 
  Дизайн - отлично, функциональность - отлично.  Удобно и приятно!
 

не хватает уведомлений сообщений - это ужасно

 

Что это за деградация - меню выглядит ужасно - неправильное распознание размера экрана?

 

 
-Aleks-:

А какой броузер и какой юзер агент у вашего броузера?
 
Renat Fatkhullin:
Опера

Информация о версии

Версия:41.0.2353.69- Используется обновленная версия Opera
Канал обновлений:Stable
Система:Windows 7 32-bit

Идентификация браузера

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36 OPR/41.0.2353.69 

 
Не войдут по горизонтали все пункты что в меню есть, поэтому меню свернуто в вертикальное.
