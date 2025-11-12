Как Вам новое оформление сайта? - страница 69

Отличный дизайн, все классно и супер замечательно!
 
Посмотрел дизайн с мобилки. В принципе сделано все, чтобы оттолкнуть клиента.
Чахлые продажи макета и сигналов ещё более захиреют. 
Кто нить из дизайнеров может ответить на вопрос: зачем посетителю повторно открывать главную страницу? Какой смысл для него? 
 
Я вообще например открываю главную страницу только когда вижу обсуждение этой темы. Если бы не пошли отзывы, лично я бы и не знал что ее изменили.
 

Главную улучшили:

  • если у человека есть комментарии, то форум располагается вверху
  • выделение прочитанности правильное
  • переход на непрочитанное на последний прочитанный комментарий
  • размены шрифтов уменьшили

Мы меняем структуру сайта под потоки пользователей. К слову, на форумы заглядывают около 3% людей.

 

Нормально сделали, спасибо.

 
Очень хорошо. 
 

Не работают личные сообщения

Google Chrome
Последняя версия Google Chrome уже установлена
Версия 85.0.4183.121 (Официальная сборка), (64 бит)

и в профиле, если перейти в сообщения (https://www.mql5.com/ru/users/ЛОГИН/messages) - пустое окно.

 
Подтверждаю. Не работают сообщения.

 
Там что-то с именами пользователей.
Например - у него https://www.mql5.com/en/users/bernardo33 -
bernardo33
Но когда я получил от него сообщение и кликнул на его профайл - то там benardo33 (буквы r нет).



Это как пример.

---------------- 

Я вчера профиксил таким способом -

Отлогинился и залогинился на форуме, потом из Метатрейдера послал сам себе личное тестовой сообщение, потом нажал на линк своего профайла в сообщении.
И все исправилось.

 
Уважаемая администрация. 
Есть проблема в письмах. 
Когда скачиваешь любой продукт с маркета, то через время приходит письмо на почту с просьбой оставить отзыв. 
Но ссылка оставить отзыв не работает . Ведёт на 404. 
