Как Вам новое оформление сайта? - страница 69
Главную улучшили:
Мы меняем структуру сайта под потоки пользователей. К слову, на форумы заглядывают около 3% людей.
Нормально сделали, спасибо.
Не работают личные сообщения
и в профиле, если перейти в сообщения (https://www.mql5.com/ru/users/ЛОГИН/messages) - пустое окно.
Подтверждаю. Не работают сообщения.
Там что-то с именами пользователей.
Например - у него https://www.mql5.com/en/users/bernardo33 -
bernardo33
Но когда я получил от него сообщение и кликнул на его профайл - то там benardo33 (буквы r нет).
Это как пример.
----------------
Я вчера профиксил таким способом -
Отлогинился и залогинился на форуме, потом из Метатрейдера послал сам себе личное тестовой сообщение, потом нажал на линк своего профайла в сообщении.
И все исправилось.