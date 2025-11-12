Как Вам новое оформление сайта? - страница 99
Что-то целый месяц тишина по обсуждению оформления.
В общем тут такое дело, касаемо редактора описания продукта. Речь про spacing (расстояние между строк)
Из скрина видно, что мы смогли уменьшить между строк расстояние.
Когда я правил описание одного из своего продукта, то решил убрать списки из описания настроек. После сохранения результата, в одном блоке настроек появились стандартные отступы, в других блоках остались узкие.
Если всё выделить и нажать "убрать форматирование", то ничего не поменяется.
Также видимо, расстояние между строк могут появиться при копировании с сайта.
Пример из маркета какого-то продукта. Видно, что у 2-х списков разные расстояния между строк.
Ещё иногда сохраняется стиль у строки, например, у первой ставим больше размер и жирный шрифт. Удаляем строку. Теперь тот текст, который попал на первую строку стал тем же стилем.
Но в целом, да, можно просто выделить и очистить форматирование. Может и не баг вовсе.
Ну и на последок, я не понял, почему в блоге не могу удалить пробелы перед жирным словом. Текст изначально копировал со своего сайта, там всё норм. Но в блоге пробелы. Если их отредактировать (а время было потрачено), то снова появляются.
Сделайте на странице продуктов маркета (в профиле ) разделение для бесплатных и платных продуктов.
На одной странице можно, чтобы в верху группировались платные , а снизу под чёрточкой бесплатные.
Если кто поддерживает ставьте +1.
Справа есть менюшка
Однако, я соглашусь, что будет интересно посмотреть на разграниченный магазин продавца
Не, я имел ввиду страницу в своём профиле, где список всех продуктов.
Предлагаю добавить отображение сколько "скачано за год" по примеру "скачано демо"
Только демо тоже следует исправить на "скачано за год"
Теоретически можно добавить "за всё время" второй строкой
Это поможет лучше ориентироваться по популярности и актуальности продукта
Подскажите, где счас друзья в браузерной версии. В мобильной в ленте друзей вижу. В браузере не нахожу.
В разделе "Профиль" справа самая крайняя колонка "Друзья",
если ее нет то надо уменьшить масштаб страницы чтобы она появилась.
Спасибо. Сайт шарада прям))) Сомнительное удобство исчезновения)))