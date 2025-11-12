Как Вам новое оформление сайта? - страница 89
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В Сигналы, график Средства, упирается в "стенку". Поправьте пожалуйста.
Баг или не баг, не пойму. Но вдруг что-то серьёзное.
Отличается скриншот в код-базе и в смежной ссылке "обсудить на форуме"
https://www.mql5.com/ru/code/1595
https://www.mql5.com/ru/forum/11091
Скриншот с форума вообще не по теме.
Ну очень неудобно листать новые работы.
Всем привет. Может, кто-то в курсе, собираются ли это менять или есть какое-то решение?
Спасибо!
П.С.: прикреплю скрин еще раз.
Скажите - почему перестали приходить пуш-уведомления о смене IP-адреса (в настройках ничего не менял)? И к тому же пропала история этих сообщений.
Пуши отправляются.
История пропала в телефоне? Возможно, в нем дело?Проверьте также в своем профиле Настройки/Безопасность - корректны ли настройки MQID
История именно этих уведомлений пропала везде, а раньше она вроде бы была видна в разделе чатов на любом устройстве, причём просто чаты с другими остались.
Ну в этом году ещё добавлялся (на iPadOS).