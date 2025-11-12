Как Вам новое оформление сайта? - страница 89

В списке друзей был пользователь которого удалили. Был подписан на обновления его новостей. Пользователя нет, но его новости висят у меня в ленте. Это можно подправить?
 

В Сигналы, график Средства, упирается в "стенку". Поправьте пожалуйста.


 

Баг или не баг, не пойму. Но вдруг что-то серьёзное.

Отличается скриншот в код-базе и в смежной ссылке "обсудить на форуме"

https://www.mql5.com/ru/code/1595

https://www.mql5.com/ru/forum/11091

Скриншот с форума вообще не по теме.

Индикатор, фиксирующий пин-бары на графике
 
Ну очень неудобно листать новые работы. 
Да и вообще в целом все оповещения (новая работа, комментарий к работе и тд). 
Подумал, что это можно оставить тут. 

Всем привет. Может, кто-то в курсе, собираются ли это менять или есть какое-то решение?

Спасибо!

П.С.: прикреплю скрин еще раз.



 
Скажите - почему перестали приходить пуш-уведомления о смене IP-адреса (в настройках ничего не менял)? И к тому же пропала история этих сообщений.
 
Пуши отправляются.

История пропала в телефоне? Возможно, в нем дело?

Проверьте также в своем профиле Настройки/Безопасность - корректны ли настройки MQID
 
История именно этих уведомлений пропала везде, а раньше она вроде бы была видна в разделе чатов на любом устройстве, причём просто чаты с другими остались. 
А в настройках почему-то автоматически не добавляется последний MetaQuotes ID, хотя раньше он сам добавлялся.
Добавил новый MQ ID вручную - пуш о смене IP пришёл.
 
А когда он раньше добавлялся? Помоему вручную надо добавлять уже очень давно. 
Иногда он меняется в телефоне. Например у меня при обновлении андроида....
 
Ну в этом году ещё добавлялся (на iPadOS).
 
У меня пару раз добавлялся с новым телефоном. А когда идёт обновление ос на телефоне, новый ID. И не всегда понимаешь, что его надо сменить в лк. 
