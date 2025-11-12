Как Вам новое оформление сайта? - страница 105
Тут проблема ... что у меня есть один ноутбук HP (Windows 10 64 bit), а также планшет ASUS (Windows 8)
И я их использую в путешествиях.
И так как я открываю много вкладок, то использую браузер K-Meleon для них.
Да, я слежу за последними релизами этого браузера, которые выпускаются раз в неделю ...
Так вот.
В браузере K-Meleon я не могу залогиниться на форум (во всех остальных - могу).
раньше мог ...
Поискал по интернету (источник) -
Actually all the bugs in page loading do have the same nature: the old engine non-supporting ECMAscript 6 standard (latest javascript version) in full.
И вопрос:
А можно как-то сделать логирование на форум (и на все сервисы) не по javascript?
Я тоже не могу зайти, только с мобилы пишу ;) выше писал уже что беда мол, не пускают., а в ответ тишина ....
Я с мобилы могу (с Андроид, и с Айфона).
И со всех трех компов могу.
Только не могу с K-Meleon браузера на стационарных ... javascripts последней версии тут используется для захода?
Поэтому и прошу - поменять на что-то другое (не по java).
Кстати, один товарищь мне уже две недели пишет на фейсбук в личку (я его не знаю, он с Южной Африки), что он не может залогиниться со своего компьютера ... и спрашивает - какой у меня Андроид на телефоне ... а я его не знаю ... а он зайти не может ...
----------------
Эту систему торговли (которой я торговал в 2012 году) меня попросили реанимировать для МТ5 (ветка тут):
Браузер можно поменять и видимо самое дешёвое решение. Если браузер перестает что либо поддерживать....
Если компьютер (HP, Windows 10 with 64 bit, купил год назад) подвисает на Chrome браузере (со всеми там софтверными делами для уменьшения ... и так далее) - то дело в самом компьютере.
И тут дилемма -
С firefox (а этот K-Meleon - это как бы старая версия firefox) - на десятой вкладке виснет комп (если перезагружать поочередно эти вкладки).
Это ноутбук с HP ...
С ноутбуком ASUS такое не происходит даже если открыть 20 вкладок на 3-х браузерах, и перезагружать их.
------------------
то есть, после подтверждения заявки я смогу отключить чужую стену?
Вот пример.
Сейчас зашел в свой профиль, и увидел заявку в друзья -
Я нажал принять, потом перехожу в ленту новостей своего профиля -
и вот он тут с рекламой своего сигнала:
Мою ленту новостей, как я понимаю, только я вижу.
Поэтому его можно было бы и оставить.
Но так как я не собираюсь подписываться на его сигнал (а больше ничего интересного от него, я думаю, не предвидится, то есть, не демотиваторов, ни веселых картинок, ни ссылку на хорошую статью почитать ... ничего кроме пиара его сигнала) -
то я нажимаю на "шестеренку" справа, и убираю все его сообщения со своей стены.
Вот пример.
Если я ничего не путаю.
Раньше в своей ленте, у чужого поста была шестерёнка, наводишь на неё и отключаешь ленту. (теперь тут только добавить в друзья можно)
Сейчас нужно зайти в свои друзья, найти этого пользователя в друзьях и там навести на шестерёнку чтобы отключить его стену у себя.
Скорее всего эта шестерёнка должна одинаково работать в обоих местах.
Если я ничего не путаю.
Теперь отключить "Друга" сложнее, но это только вопрос сноровки.
Если компьютер (HP, Windows 10 with 64 bit, купил год назад) подвисает на Chrome браузере (со всеми там софтверными делами для уменьшения ... и так далее) - то дело в самом компьютере.
И тут дилемма -
С firefox (а этот K-Meleon - это как бы старая версия firefox) - на десятой вкладке виснет комп (если перезагружать поочередно эти вкладки).
Это ноутбук с HP ...
С ноутбуком ASUS такое не происходит даже если открыть 20 вкладок на 3-х браузерах, и перезагружать их.
------------------
Посыл был не за хром конечно) А если браузер не удовлетворяет каким либо условиям / требованиям сайта, устройства, то найти тот который удовлетворяет всем условиям. Хотя согласен, в андроиде выбор больше, но и на винде выбор есть. Пользую изредка МХ5 китайский, раньше вообще на нем сидел. Потом как то похуже стал. Но легкий.