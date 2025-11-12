Как Вам новое оформление сайта? - страница 65

Vladimir Karputov:
Последняя версия Google Chrome уже установлена
Версия 80.0.3987.106 (Официальная сборка), (64 бит)

Похоже снова что-то со стилями: сначала во вкладке исчез значок форума:  , а теперь на форуме не отображаются картинки.

Сам форум ещё отображает стили.


А в EDGE не отображается ни один стиль - форум выглядит аля WAP-версия.

Всё восстановилось.

 

Здравствуйте!
Не подскажете, что за единичка (стрелкой указана)? Непонятно! Новых сообщение нету.


 
Это привет латвийским товарищам от разработчиков с указанием вашей доли в бизнесе.

 
Совсем не круто чувак, совсем
 
Ну да. По этому вопросу даже отдельная тема есть - https://www.mql5.com/ru/forum/332520

Обрезает 2 символа в мобильной версии 
Строка пополнить mql5 аккау
Samsung браузер. Без масштаба

 
КЛАСС!
 

Тут должны быть ссылки на похожие сообщения?

 

Вот такой баг сейчас обнаружил:

Вставляя ссылку на CodeBase с таким описанием индикатора


вставляется название вроде-бы то, но описание "чужое"

 
Зря эту иконку с кошельком вытащили в панель, не так часто она и нужна...
