Как Вам новое оформление сайта? - страница 65
Похоже снова что-то со стилями: сначала во вкладке исчез значок форума: , а теперь на форуме не отображаются картинки.
Сам форум ещё отображает стили.
А в EDGE не отображается ни один стиль - форум выглядит аля WAP-версия.
Всё восстановилось.
Здравствуйте!
Не подскажете, что за единичка (стрелкой указана)? Непонятно! Новых сообщение нету.
Здравствуйте!
Это привет латвийским товарищам от разработчиков с указанием вашей доли в бизнесе.
Совсем не круто чувак, совсем
Ну да. По этому вопросу даже отдельная тема есть - https://www.mql5.com/ru/forum/332520
Тут должны быть ссылки на похожие сообщения?
Вот такой баг сейчас обнаружил:
Вставляя ссылку на CodeBase с таким описанием индикатора
вставляется название вроде-бы то, но описание "чужое"