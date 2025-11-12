Как Вам новое оформление сайта? - страница 15

Новый комментарий
[Удален]  
-Aleks-:

Что это за деградация - меню выглядит ужасно - неправильное распознание размера экрана?

 

Да вот с этим явно перемудрили ..Уважаемый ,Ренат ,Я уже давно тут на форуме у меня такое впечатление ,что у вас  поселился крот .

 
Igor Volodin:
Не войдут по горизонтали все пункты что в меню есть, поэтому меню свернуто в вертикальное.
Намедни входили, а теперь не входят?
 
Поправим, видимо переборщили.

Хотя, может это впн оперы так закешировал выдачу
 
Renat Fatkhullin:
Поправим, видимо переборщили.

Хотя, может это впн оперы так закешировал выдачу

Факт в том, что ранее отображалось корректно, а теперь нет.

Спасибо, что обратили внимание на неудобство. 

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как Вам новое оформление сайта?

-Aleks-, 2016.11.30 19:02

Опера

Информация о версии

Версия:41.0.2353.69- Используется обновленная версия Opera
Канал обновлений:Stable
Система:Windows 7 32-bit

Идентификация браузера

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36 OPR/41.0.2353.69  

А у меня отображается нормально, правда я на планшете с экраном 10.1'':


Информация о версии
Версия:41.0.2353.69- Используется обновленная версия Opera
Канал обновлений:Stable
Система:Windows 8.1 32-bit
Идентификация браузера

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36 OPR/41.0.2353.69

 
Sergey Golubev:

А у меня отображается нормально, правда я на планшете с экраном 10.1'':


Информация о версии
Версия:41.0.2353.69- Используется обновленная версия Opera
Канал обновлений:Stable
Система:Windows 8.1 32-bit
Идентификация браузера

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36 OPR/41.0.2353.69

Не скрою, у меня используется увеличение на один шаг - всегда с ним корректно работало. Разрешение у меня 1024 на 600.
 
-Aleks-:
Не скрою, у меня используется увеличение на один шаг - всегда с ним корректно работало. Разрешение у меня 1024 на 600.

У меня 1366 x 768:


 
Sergey Golubev:

У меня 1366 x 768:


Тогда ясно, но это уже очень мелковата для меня...
 
Так и не стоит ожидать исправление шапки?
 
У меня что-то с глазами или шрифт форума изменили?
1...8910111213141516171819202122...193
Новый комментарий