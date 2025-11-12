Как Вам новое оформление сайта? - страница 15
Что это за деградация - меню выглядит ужасно - неправильное распознание размера экрана?
Да вот с этим явно перемудрили ..Уважаемый ,Ренат ,Я уже давно тут на форуме у меня такое впечатление ,что у вас поселился крот .
,
Не войдут по горизонтали все пункты что в меню есть, поэтому меню свернуто в вертикальное.
Поправим, видимо переборщили.
Факт в том, что ранее отображалось корректно, а теперь нет.
Спасибо, что обратили внимание на неудобство.
Как Вам новое оформление сайта?
-Aleks-, 2016.11.30 19:02
Опера
Информация о версии
Идентификация браузера
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36 OPR/41.0.2353.69
А у меня отображается нормально, правда я на планшете с экраном 10.1'':
Не скрою, у меня используется увеличение на один шаг - всегда с ним корректно работало. Разрешение у меня 1024 на 600.
У меня 1366 x 768:
У меня 1366 x 768: