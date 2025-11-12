Как Вам новое оформление сайта? - страница 81

AIRAT SAFIN:
<1> Этот флуд практически ежедневно размножается копи-пастом на www.mql5.com/en/forum

William Roeder  2020.__.__ __:__

Да, согласен, товарищ довольно жестко осекает тех, кто стремится что-то получить от своего одного поста (советник или др) бесплатно в ветке, ничего не предоставляя взамен (не предоставляя даже куска кода и даже не пытаясь прилагать каких-то усилий по поиску чтобы себе помочь).
Но его посты информативны (хотя стиль его "изложения" - да, согласен, он спорен), но он помогает многим своими постами.

Вы возмущаетесь, так как ваши 5 постов англ модераторы удалили (а его посты не удалили)?
Не надо возмущаться.
Просто вникните в ситуацию - существует не так много пользователей, которые направляют новичков и помогают начинающим кодерам на регулярной ежедневной основе в течении длительного времени. Да, иногда "жестко", но тут ничего не поделаешь, когда все равно одни и те же вопросы, но "под разными соусами".

Если что-то там не нравится - советую не обращать внимание, или написать англ модератору (любому из англ) в личку.

Для информации.

 

Sergey Golubev:

Ясность полная

Спасибо за информацию и советы!

 
В личном кабинете в мобильной версии (хром, edge) невозможно кликнуть на ссылку профиль друзей. 
Ссылка вроде активна, но ничего не происходит. 
Например нельзя с мобильной версии кликнуть на друга из списка друзей , не только у себя в профиле но и в профиле других людей. 
 

Хочу похвалить дизайн новых иконок в левом столбце! Прям очень! Молодцы)

Очень неудобно стало пользоваться лс с телефона. Кнопка отправить не появляется. Надо делать перевод строки и только тогда появляется 30 % зелёной кнопки. 

Плюс в сообщениях перестала показываться дата прошлых сообщений. 
 

Дня три назад перестала убираться эта шляпа. После обновления страницы снова появляется.

Хром, Версия 87.0.4280.141 (Официальная сборка), (64 бит)


За чат спасибо, на компьютере приобрёл нормальный вид и улучшилась читабельность. 

P.S. Очень не хватает возможности форматирования текста, как это было в хорошие времена с полноценным чатом.

 
В постах добавляется лишняя пустая строка.
 

На днях что-то сломали в столбчатой диаграмме агентов (не показывает ни год, ни месяц).

agents/overview

 

На cloud.mql5.com/ru/statistics показывает на любой странице список агентов с первой страницы:

Page1

Page2


Не срабатывают сортировки при щелчке по заголовкам столбцов таблицы.

 
Vladislav Andruschenko:
Очень неудобно стало пользоваться лс с телефона. Кнопка отправить не появляется. Надо делать перевод строки и только тогда появляется 30 % зелёной кнопки. 

Плюс в сообщениях перестала показываться дата прошлых сообщений. 

Да, что-то опять со стилями намудрили. Мне пришлось вот такие CSS-стили добавить (с помощью браузерного расширения, но это только для десктопа):

textarea.chat-editor__textarea { width:100%; height:100%; }
div.chat-editor { flex-basis: 160px !important; }
